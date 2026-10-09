Frías: audaz delincuente robó $97.000 de la caja registradora de un comercio

El propietario advirtió la presencia de un hombre cerca de la caja registradora y, tras perseguirlo sin éxito, constató el faltante del dinero.

Hoy 12:28

Un comerciante de la ciudad de Frías denunció el hurto de $97.000 de la caja registradora de su negocio, ubicado sobre calle Desiderio Pérez, entre José María Pan y Fausto Vergara.

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Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N.º 60, el episodio ocurrió el jueves 8 de octubre, alrededor de las 22:30.

El propietario manifestó que se encontraba en el fondo del local, preparando alimentos junto a su pareja, cuando advirtió la presencia de un hombre en inmediaciones de la caja registradora.

Al acercarse, logró identificar al sujeto, quien habría emprendido la fuga. El comerciante salió tras él, pero no consiguió alcanzarlo.

Posteriormente, al revisar la caja registradora, constató que faltaban $97.000 y realizó la correspondiente denuncia policial.

La fiscal interviniente, Dra. Rocío Fringes, dispuso distintas medidas investigativas y solicitó la colaboración de la sección de Robo y Hurto para avanzar en la identificación y localización del presunto involucrado.