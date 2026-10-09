Se puso en marcha el Pre - Federal de Básquet: Belgrano ganó en el debut y continúa la primera fecha

La sexta edición del certamen provincial comenzó con una ajustada victoria de Belgrano sobre Normal Banda por 59-55. Este viernes se disputarán cuatro encuentros, mientras que la jornada inaugural se completará el domingo.

Hoy 14:51

La sexta edición del Torneo Pre - Federal de Básquet de Santiago del Estero ya está en marcha, con la participación de equipos que buscarán ser protagonistas de una nueva temporada del certamen local. La competencia comenzó este jueves con un emocionante encuentro y continuará durante el fin de semana con una atractiva programación.

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En el partido inaugural, Belgrano consiguió una importante victoria como visitante al derrotar a Normal Banda por 59 a 55, en un duelo parejo que se definió en los minutos finales.

El conjunto dirigido por Ingratta logró imponerse en un cierre ajustado y comenzó el campeonato con el pie derecho. Los jugadores más destacados del equipo ganador fueron López e Ibáñez, quienes aportaron 12 puntos cada uno.

Por el lado de Normal Banda, Barrios fue el máximo anotador del encuentro con 18 unidades, aunque su actuación no alcanzó para evitar la derrota del conjunto bandeño.

La primera fecha continúa este viernes con cuatro partidos

La actividad del PreFederal continuará este viernes 9 de octubre, con cuatro encuentros programados para las 22, en una jornada que promete grandes emociones.

Nicolás Avellaneda recibirá a Quimsa, mientras que Colón enfrentará a Huracán en otro de los compromisos de la jornada.

Además, Olímpico se medirá frente a Tiro Federal y Red Star jugará ante Juventud, completando así la programación del viernes.

La primera fecha llegará a su cierre el domingo 11 de octubre, cuando Fernández reciba a Mitre, en un encuentro cuyo horario no fue informado.

Todos los partidos de la primera fecha del PreFederal

Jueves 8 de octubre

Normal Banda 55-59 Belgrano (finalizado).

Viernes 9 de octubre – 22 horas

Nicolás Avellaneda vs. Quimsa.

Colón vs. Huracán.

Olímpico vs. Tiro Federal.

Red Star vs. Juventud.

Domingo 11 de octubre

Fernández vs. Mitre (horario a confirmar).

Con el triunfo de Belgrano en el encuentro inaugural, el PreFederal santiagueño puso primera en una nueva temporada, que contará con la cobertura habitual de Básquet SDE y promete una intensa competencia entre los equipos participantes.