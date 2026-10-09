En un duelo de necesitados, Tigre choca ante Banfield en Victoria

El Matador y el Taladro buscarán reencontrarse con la victoria para mantenerse en la pelea por la clasificación en el Torneo Clausura 2026.

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Tigre y Banfield se enfrentarán este sábado 10 de octubre, desde las 19.15, en el estadio José Dellagiovanna, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos necesitan sumar de a tres para recuperar terreno en la Zona B y mantener sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs.

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El partido tendrá además un atractivo especial: contará con la presencia de hinchas visitantes, luego de que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) autorizara el ingreso de simpatizantes de Banfield al estadio del Matador.

Tigre necesita reaccionar para no alejarse de los playoffs

El conjunto dirigido por Diego Dabove atraviesa un presente complicado, marcado por una serie de resultados adversos y la necesidad de recuperar protagonismo en el campeonato.

En su última presentación, Tigre cayó por 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal, pese a haber generado situaciones para conseguir un mejor resultado.

El Matador no logra ganar desde la sexta fecha, cuando derrotó a Central Córdoba, y actualmente se encuentra fuera de los ocho primeros puestos de la Zona B, además de estar ubicado en la parte baja de la tabla anual.

A este panorama se sumó la incertidumbre que rodeó la continuidad de Dabove, luego de que trascendiera una posible renuncia que posteriormente fue aclarada por el propio entrenador en una conferencia de prensa.

Con este escenario, Tigre buscará aprovechar la localía para cortar la racha negativa y volver a meterse en la pelea por los lugares de clasificación a la siguiente instancia.

Banfield quiere recuperarse antes de la semifinal de la Copa Argentina

Por su parte, Banfield también llega con la necesidad de conseguir una victoria que le permita mejorar su posición en el Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de igualar frente a Rosario Central en un encuentro disputado en el Sur, resultado que le impidió acercarse a los puestos de clasificación y tomar mayor distancia de los últimos lugares de la tabla anual.

Sin embargo, el Taladro mantiene una ilusión importante en otra competencia: se prepara para disputar las semifinales de la Copa Argentina frente a Boca, una instancia que genera expectativa entre sus hinchas.

Antes de ese compromiso, Banfield intentará sumar tres puntos en Victoria para recuperar confianza y encarar con mejores sensaciones el tramo decisivo de la temporada.

La presencia de sus simpatizantes en el José Dellagiovanna será otro condimento especial para un encuentro en el que ambos equipos necesitan una alegría.