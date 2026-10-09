Importante capacitación del INTA al personal de las agencias de desarrollo territorial

La actividad se desarrolló en el Vivero San Carlos de La Banda, con el objetivo de fortalecer y reconocer la importancia del trabajo de las ADT.

Hoy 12:58

Como parte de un trabajo conjunto orientado al fortalecimiento de las capacidades institucionales entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Ministerio de Producción de la provincia, este viernes por la mañana se realizó una capacitación destinada a las Agencias de Desarrollo Territorial (ADT) sobre aspectos socio-organizativos.

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La actividad se desarrolló en el Vivero San Carlos de La Banda, con el objetivo de fortalecer y reconocer la importancia del trabajo de las ADT, para seguir construyendo herramientas que permitan acompañar a los productores, familias y comunidades.

En la apertura de la capacitación estuvieron el ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Néstor Machado; el subsecretario de Producción, Ángel Iñíguez; el director de la Estación Experimental Agropecuaria del Inta, Gabriel Angella; el director general de Agricultura y Ganadería de la provincia, Javier Togo, y el director general de Agencias de Desarrollo Territorial, Claudio Francisco Nicolau.

En este marco, Angella destacó la posibilidad de trabajar en conjunto con la provincia, a partir de un convenio por impulso del gobernador Elías Suárez que involucra al Centro Regional Tucumán-Santiago, a la Experimental Quimilí y Santiago del Estero.

Dijo: “Esta es la primera capacitación formal dentro de lo que está previsto en el cronograma de capacitaciones del gobierno y del Inta dentro del convenio, y va a abarcar a las 12 ADT. Se abordarán aspectos socio-organizativos. Un largo cronograma previsto para llevar adelante hasta junio o julio del año próximo”.

Adelantó que dentro de una semana estarán en Fernández, donde se desarrollará temas relacionados con el riego.

Finalmente; el ministro Néstor Machado transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez y expresó sus expectativas con respecto al trabajo que se lleva adelante con el Inta.

Consideró importante afianzar conceptos socio-organizativos y aprovechar la experiencia que el Inta puede aportar en este sentido para quienes trabajan en las Agencias de Desarrollo Territorial y ponerlas en práctica, en beneficio del sector productivo que trabaja en la extensa geografía santiagueña.