Invitan a la quinta edición de la carrera “Ishiku Cross Country 2026” en Tiu Chacra

Esta iniciativa busca poner en valor el deporte, la participación y los paisajes de la región. La propuesta contempla tres modalidades: una participativa de 5 kilómetros y dos competitivas de 11 y 25 km.

Hoy 13:05

El próximo domingo de 25 de octubre se realizará la quinta edición de la carrera Ishiku Cross Country 2026 “En honor a montes y ríos”, que recorrerá el departamento Robles convocando a atletas de diferentes provincias.

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El anuncio oficial fue realizado este viernes a la mañana en la Asociación de Fomento Vecinal de Tiu Chacra Parajes Unidos, departamento Robles, por Dora Corvalán, presidenta de la Federación Tukuy Kuska, junto con referentes de las comunidades de Colonia Pinto, Tuamilla, Higuera y Puestito, localidades que forman parte de la travesía.

Esta iniciativa busca poner en valor el deporte, la participación y los paisajes de la región. La propuesta contempla tres modalidades: una participativa de 5 kilómetros y dos competitivas de 11 y 25 kilómetros. En las distancias competitivas se premiará a los participantes por categoría, tanto en la rama femenina como masculina.

La convocatoria ya cuenta con alrededor de 100 inscriptos provenientes de Córdoba, Catamarca y distintos puntos del departamento Robles, lo que anticipa una importante participación en esta nueva edición del encuentro deportivo.

“Estamos invitando a todos los atletas, que se sumen a esta causa que nosotros desde hace 5 años organizamos, para que entiendan que es importante honrar a nuestro monte nativo, a nuestro río que a través del atletismo lo estamos dando a conocer, tienen tiempo para inscribirse hasta el 15 de octubre a través del enlace que aparece en nuestras redes sociales”, dijo Corvalán.

“La carrera larga desde la Asociación de Fomento Tiu Chacra, recorre los senderos de la costa del río toda la ida por monte y río pasando por Colonia Pinto, Tuamilla, llega hasta la Higuera y Puestito, luego vuelven por el camino vecinal tienen partes de recorrido de tierra, arena y ripio. Los primeros tres lugares tendrán sus medallas y trofeos, además de los importantes sorteos que nos aportan los emprendedores y productores de la zona, como lechones, cabritos, panificados, empanadas y artesanías”, señaló.