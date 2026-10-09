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Ojo de Agua: bajó del camión para comprar agua, olvidó bloquearlo y terminó contra un árbol

El insólito episodio ocurrió este viernes al mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 930. Afortunadamente, no hubo personas heridas y solo se registraron daños materiales.

Hoy 14:26

Un insólito accidente se registró este viernes al mediodía en Ojo de Agua, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 930, cuando un camión terminó impactando contra un árbol.

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De acuerdo con la información recabada, el conductor del rodado se detuvo en una estación de servicio Shell y descendió del vehículo para comprar agua caliente.

Sin embargo, al bajar habría olvidado bloquear correctamente el camión, que comenzó a desplazarse sin conductor hasta finalmente chocar contra un árbol ubicado en las inmediaciones.

Pese a las características del episodio, afortunadamente no se registraron personas heridas. El hecho dejó únicamente daños materiales en el vehículo.

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