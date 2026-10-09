Víctor Paz: "Los comercios no tienen las ganancias que tenían hace tres años"

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio habló con Radio Panorama sobre la caída de la rentabilidad, los despidos y los cierres de negocios.

Hoy 13:43

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, advirtió sobre la difícil situación que atraviesa el sector mercantil y aseguró que la caída de la actividad está provocando despidos y cierres de negocios. En diálogo con Radio Panorama, sostuvo que no observa señales de una recuperación sostenida y manifestó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan los trabajadores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Los comercios no tienen las ganancias que tenían hace tres años atrás. Esto generó despidos, cierres y lamentablemente no vemos una mejora en esta situación", afirmó.

El dirigente señaló que el temor a perder el empleo se convirtió en una preocupación para los empleados de comercio. No obstante, consideró que los próximos meses podrían generar expectativas de mayores ventas en Santiago del Estero, a partir del pago de los bonos a los trabajadores de la administración pública provincial y del aguinaldo.

"Tenemos la previsibilidad de que la administración cobró el bono, como hará en noviembre y diciembre, más el aguinaldo. Hay expectativas de ventas, pero no sabemos qué pasará en enero", expresó.

Paz también alertó sobre el avance del comercio ilegal y aseguró que el sindicato mantuvo reuniones con autoridades provinciales para reclamar mayores controles. Según explicó, el objetivo es combatir las actividades que, de acuerdo con su denuncia, operan al margen de las obligaciones fiscales y laborales.

"Estamos en una situación de emergencia. Hemos encarado una serie de reuniones con autoridades provinciales que tienen la responsabilidad de contralor del comercio ilegal que está apareciendo en Santiago", sostuvo.

En ese sentido, denunció la existencia de galpones y distribuidoras que presuntamente no emiten facturas y comercializan mercadería de dudosa procedencia. Además, destacó la importancia del trabajo conjunto con la Cámara de Comercio y reclamó profundizar las conversaciones con el director de Rentas y el ministro de Economía.

"Tenemos que profundizar lo que conversamos con el director de Rentas y el ministro de Economía para acentuar los controles, porque si no el comercio formal va a desaparecer", advirtió.

Paz también cuestionó al Gobierno nacional por la competencia que, según sostuvo, enfrentan los comercios registrados frente a empresas que no cumplirían con las obligaciones legales. En particular, apuntó contra la falta de sanciones que, a su entender, favorece el empleo no registrado.

"El Gobierno nacional nos viene mintiendo y hay una competencia desleal entre los comercios registrados y las empresas que aparecen y no tienen sanción por la nueva ley, que no prevé sanciones con los empleados en negro", manifestó. Por ese motivo, reclamó la intervención de los organismos de control de la provincia y consideró que no habrá respuestas suficientes desde el ámbito nacional.

Críticas al Gobierno y reclamo de una propuesta política

Durante la entrevista, el secretario general del sindicato también defendió el accionar de la Confederación General del Trabajo (CGT), en medio de sus reclamos contra las políticas nacionales. Sostuvo que la central sindical realizó movilizaciones y paros, pero cuestionó la escasa repercusión mediática que, según su mirada, reciben esas medidas.

"Ayer hubo una movilización importante en Buenos Aires y no lo hemos visto reflejado en los medios, mientras se priorizan otros temas y el reclamo de los gremios no figura en ninguna parte", afirmó.

Para Paz, el movimiento sindical necesita replantear la manera de comunicar sus reclamos y explicar a la sociedad las consecuencias que atribuye a las decisiones del Gobierno nacional. En esa línea, cuestionó el desfinanciamiento de la educación pública, las obras sociales y el sistema de atención a las personas con discapacidad.

"El Gobierno nacional nos vino a decir que va a destruir el Estado y lo estamos sufriendo, pero el culpable es la CGT, cuando el culpable es el Gobierno que ha desfinanciado la educación pública, obras sociales, discapacidad", expresó.

También advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan las obras sociales y señaló que los recursos recaudados resultan insuficientes para cubrir las prestaciones. "Los coseguros son altos para el bolsillo del trabajador, hay un desfasaje creado por este Gobierno y eso no es culpa del dirigente gremial", sostuvo.

Finalmente, Paz se refirió al escenario político y consideró que el peronismo debe definir una candidatura y presentar una propuesta concreta para las próximas elecciones. A su entender, el espacio necesita explicar cómo pretende revertir las consecuencias de las políticas actuales, más allá de las disputas internas.

"El peronismo tiene que poner el candidato para pelear en las próximas elecciones y que la gente sepa cómo vamos a reconstruir todo lo que ha destruido este Gobierno", afirmó.

Sin embargo, también planteó la necesidad de una autocrítica dentro del espacio y de priorizar las propuestas por encima de los nombres propios. "Tenemos que hacer un mea culpa y hoy tenemos que decir cómo vamos a solucionar estos problemas más allá de los nombres", concluyó.