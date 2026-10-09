Accidente de tránsito en San Salvador de Jujuy provoca demoras significativas

Un choque entre tres vehículos en la Ruta Nacional 66, a la altura de la Nueva Terminal de Ómnibus, ha generado demoras considerables para quienes ingresan a San Salvador de Jujuy desde Palpalá y otras localidades cercanas.

Hoy 14:24

En la mañana de este viernes, un accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Nacional 66, específicamente a la altura de la Nueva Terminal de Ómnibus, involucrando a tres vehículos que colisionaron entre sí. Este incidente, que se registró pasadas las 8:30, ha generado importantes demoras en uno de los accesos más transitados hacia la capital provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los vehículos involucrados en el choque incluyen dos automóviles y una camioneta que, según los primeros informes, colisionaron mientras circulaban por este tramo de la ruta. Afortunadamente, no se han reportado daños de gravedad ni heridos, aunque el impacto ha alterado notablemente la circulación en la zona.

Las condiciones climáticas, con precipitaciones registradas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, han dejado la calzada mojada, complicando aún más el tránsito en este sector. Las autoridades han emitido recomendaciones a los conductores para que mantengan una velocidad prudente y una distancia adecuada entre vehículos.

La Ruta Nacional 66 es conocida por concentrar un alto flujo vehicular en horarios matutinos, debido al desplazamiento de trabajadores, estudiantes y residentes hacia la ciudad. Ante el aumento de la congestión, es fundamental que los conductores eviten maniobras bruscas y se mantengan alertas a las condiciones del camino.

El accidente ha causado que muchos conductores experimenten inconvenientes significativos en su trayecto, lo que ha llevado a una mayor paciencia por parte de quienes utilizan esta vía. Se espera que, una vez que los vehículos involucrados sean retirados, la circulación se normalice gradualmente.

Las autoridades de tránsito continúan monitoreando la situación y han solicitado a los conductores que planifiquen sus rutas con anticipación, considerando posibles alternativas de acceso a la ciudad. La seguridad vial es una prioridad, especialmente en condiciones de mal tiempo.

Los usuarios de la ruta deben estar atentos a los anuncios de las autoridades y seguir las indicaciones para evitar mayores complicaciones en el tránsito. La situación se está gestionando para que el tráfico se restablezca lo más pronto posible.