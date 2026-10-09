Drama en La Cañada: su casa se derrumba por las lluvias y vive con miedo junto a sus dos hijos

Daniela, vecina del departamento Figueroa, atraviesa una situación desesperante tras el derrumbe de parte de su precaria vivienda. Es madre de dos menores de 17 y 5 años y pide ayuda para conseguir un hogar seguro. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3854847253.

Hoy 15:14

Una dramática situación atraviesa una familia de la localidad de La Cañada, en el departamento Figueroa, donde las lluvias de las últimas horas agravaron el deterioro de una precaria vivienda en la que una madre vive junto a sus dos hijos.

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Se trata de Daniela, una mujer que tiene a su cargo a una adolescente de 17 años y un niño de 5, y que relató con angustia cómo parte de su casa comenzó a derrumbarse entre el jueves y este viernes, mientras las condiciones climáticas mantienen en riesgo el resto de la construcción.

En diálogo con Noticiero 7, la mujer explicó que una de las habitaciones ya sufrió el desprendimiento de sus paredes y presenta un techo en peligro de derrumbe. Actualmente, la familia permanece en otro ambiente de la vivienda, aunque teme que también pueda ceder ante las lluvias y los fuertes vientos.

"Tengo una sola habitación también, que estoy con mucho miedo ahí. Habito con mis hijos, pero con miedo", expresó Daniela al describir las condiciones en las que vive.

La situación se vuelve especialmente angustiante durante las tormentas. Según contó, pasó gran parte de la madrugada despierta junto a sus hijos por temor a que la estructura colapsara.

"Viene viento así, la verdad que me desespero. Trato de sacar a mis hijos de la habitación, está a punto también de deschumbarse. Me siento con mis hijos, estoy ahí con miedo", relató.

Pide ayuda para conseguir una vivienda segura

Además del peligro que representa el estado de su casa, Daniela enfrenta una delicada situación económica que le impide afrontar una reparación o alquilar otro lugar donde vivir.

La mujer explicó que sus únicos ingresos provienen de las asignaciones que percibe por sus hijos, que suman aproximadamente 200 mil pesos mensuales, una cantidad que no le permite acceder a una vivienda en mejores condiciones.

"Prácticamente yo no tengo un recurso para hacer una casa, no tengo nada. Son asignaciones que cobro de mis hijos, 200 mil pesos por mes. No llego para alquilar", manifestó.

También contó que, ante las dificultades económicas, depende en ocasiones de la solidaridad de otras personas que le acercan alimentos y otras donaciones para poder sostener a su familia.

"A veces la gente me está donando también con algo, con alimento, con sopa. Estoy pasando un momento difícil, la verdad que sí", expresó.

En medio de la incertidumbre y con el temor de que las próximas lluvias provoquen nuevos derrumbes, Daniela hizo un pedido de ayuda para poder contar con una vivienda digna y segura donde criar a sus hijos.

"La necesidad es esta, que yo busco un hogar seguro, una casa segura para mis hijos", sostuvo.

Quienes deseen colaborar con Daniela y sus dos hijos pueden comunicarse al número de celular +54 9 3854 84-7253. La familia necesita ayuda para encontrar un lugar seguro donde vivir y dejar atrás el temor permanente a que su vivienda termine de derrumbarse.