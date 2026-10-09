La picante declaración de Santiago Sosa antes de enfrentar a Boca con Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

El volante llegó al conjunto brasileño luego de su paso por Racing y se mostró expectante por el duelo ante el Xeneize por las semifinales.

Hoy 15:09

Boca y Vasco da Gama se preparan para protagonizar una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y, en la previa del duelo en La Bombonera, Santiago Sosa le puso picante al enfrentamiento.

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El mediocampista argentino, que llegó al conjunto brasileño después de su paso por Racing y tiene pasado en River, se mostró ilusionado con la posibilidad de convertir su primer gol con la camiseta de Vasco nada menos que frente al Xeneize.

“Ojalá que mi primer gol llegue contra Boca, sería muy lindo”, expresó Sosa luego del partido ante Botafogo por el Brasileirao.

El volante también analizó al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y destacó la importancia de aprovechar las oportunidades que tenga Vasco durante el partido.

“Ellos vienen bien, hace varios partidos que no pierden y defensivamente tenemos que estar bien. Cuando tengamos la oportunidad de lastimarlos, hay que concretar”, señaló.

Sosa destacó la fortaleza de Vasco

Más allá de la expectativa por enfrentar a Boca, Sosa valoró el presente del equipo brasileño y aseguró que encontró un grupo sólido desde su llegada.

“El equipo está muy bien, haciendo un gran trabajo. El grupo está fuerte. Cuando llegué, me encontré con un equipo bien plantado”, afirmó.

Vasco da Gama visitará a Boca este martes en La Bombonera, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La serie se definirá una semana después en Brasil.

Colidio, afuera de la serie ante Boca

En Vasco también estará ausente Facundo Colidio, quien no fue habilitado para disputar la competencia internacional por una cuestión reglamentaria de la Conmebol.

El delantero, con pasado en River, contó que insistió para poder jugar la serie y lamentó la situación.

“Es que es una semifinal de Sudamericana. También insistí mucho por los octavos, cuartos de final”, explicó en diálogo con TNT Sports.

Colidio contó que cuando llegó al club brasileño tenía la expectativa de disputar el certamen continental, pero no pudo hacerlo.

“Cuando llegué a Vasco era para poder jugar contra Olimpia, no llegué por un reglamento de Conmebol. Creo que injustamente estoy afuera”, sostuvo.

Cuándo juegan Boca y Vasco da Gama

Ida: martes 13 de octubre, a las 21.30, en La Bombonera.

Vuelta: martes 20 de octubre, a las 21.30, en Brasil, con estadio todavía a confirmar. La alternativa que aparece es el Nilton Santos, luego de la negativa del Maracaná.