Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y hay alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes y provocó escenas de pánico en la capital, donde cientos de personas salieron de los edificios. Hay alerta de tsunami en el Pacífico oriental.

Hoy 17:59

Un terremoto con magnitud de 7,9 se reportó pasadas las 12:56 p. m. el viernes 9 de octubre de 2026.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico fue superficial, y debido a esto se sintió en varias ciudades de Colombia.

La entidad detalló que debido a que el evento sísmico de presentó una profundidad 33 km, con epicentro en Pitaloza Arriba (corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera).

En departamentos como Chocó y Antioquia ya se reportaron varios usuarios desde redes sociales, que confirmaron la intensidad del sismo, que provocó minutos de angustia y pánico entre los connacionales, debido al terremoto en Colombia del lunes 10 de agosto de 2026 con magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (103 km de profundidad).

A su vez, la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd) señaló vía X que desde la Dirección General Marítima (Dimar) evaluaron la posible amenaza de tsunami en la costa Pacífica “debido al sismo de magnitud 8,0 a 61 km de Las Tablas, Panamá”, y se confirmó que no existe peligro.

Por lo anterior, se pidió estar atentos a los próximos mensajes y a las recomendaciones de las autoridades.