El emotivo mensaje de Scaloni a Messi: “Serás la luz que iluminará a un montón de chicos”

El entrenador de la Selección Argentina destacó el legado del capitán, agradeció haber podido dirigirlo y remarcó la transformación que tuvo a lo largo de sus años con la Albiceleste.

Hoy 15:58

Lionel Scaloni le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección Argentina. El entrenador destacó el legado del capitán, agradeció haber tenido la posibilidad de dirigirlo y aseguró que su figura seguirá siendo una referencia para las futuras generaciones.

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“Ojalá que nunca se despegue de esta camiseta; no se tiene que despegar. Él será la luz que iluminará a un montón de chicos y un montón de generaciones que van a venir atrás”, expresó Scaloni en una grabación realizada para Adidas.

El entrenador también habló desde un lugar personal y destacó todo lo que Messi significó durante los años que compartieron en la Selección.

“Lo quiero mucho y le agradezco un montón. Nos ha dado la ilusión de poder conseguir títulos y de ver a un futbolista extraordinario que no se va a repetir. Soy un privilegiado de haberlo podido tener”, sostuvo.

Scaloni reconoció que durante mucho tiempo estuvo presente la sensación de que la despedida del capitán estaba cada vez más cerca, hasta que finalmente llegó.

“Hace un tiempo yo decía que teníamos la melancolía de que se iba a ir, que lo dejemos porque todavía estaba; ahora pasó. Muy merecido lo tiene; es algo difícil de explicar con palabras. Lo que transmite es increíble”, afirmó.

Scaloni destacó la evolución de Messi con la Selección

El entrenador también puso el foco en la transformación de Messi a lo largo de sus años con la camiseta argentina y en la manera en la que fue asumiendo cada vez más responsabilidades dentro del plantel.

“Hemos visto la transformación de un tipo que tiene códigos, que sabía lo que había dentro de una cancha y de un vestuario. Que había gente que llevaba mucho tiempo en la selección y que él era uno más, sabiendo que era el mejor de todos”, explicó.

Para Scaloni, esa actitud fue una de las características que terminó marcando la trayectoria del capitán.

“Es una cosa que habla muy bien de él. Porque cuando era pibe podía haber dicho ‘yo soy el mejor de todos y ahora tienen que ir todos detrás de mí’. Él fue quemando etapas y demostrando que realmente juega porque lo apasiona”, señaló.

Con el paso de los años, Messi dejó de ser aquel joven que daba sus primeros pasos con la Albiceleste para convertirse en el máximo referente del seleccionado.

“Poco a poco se iba convirtiendo en uno de los más veteranos y empezó a comandar todo lo que se vio estos últimos años”, remarcó Scaloni.

Finalmente, el entrenador destacó la dimensión que alcanzó Messi más allá de las fronteras argentinas.

“Hay que vivir y sentir lo que él representa para todos nosotros, incluso para gente que no es de Argentina y para los rivales”, concluyó.

El mensaje de Scaloni llegó en el marco de una despedida que marcará el cierre de una etapa histórica para Messi y para la Selección Argentina, después de más de dos décadas del rosarino con la camiseta albiceleste.