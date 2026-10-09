Ícaro llega a Santiago del Estero para presentar su tercer disco en el Jeza Fest

La banda bonaerense de heavy metal presentará “Siendo Libre” en una nueva edición del festival que reunirá a referentes del género el próximo sábado 10 de octubre en Teatro La Casa.

Hoy 16:25

La escena del heavy metal tendrá una nueva cita en Santiago del Estero con la llegada de Ícaro, banda oriunda de Buenos Aires que regresará a la provincia para formar parte del Jeza Fest y presentar su tercer disco de estudio, “Siendo Libre”.

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El encuentro se realizará el próximo sábado 10 de octubre desde las 23 horas en Teatro La Casa, ubicado en pasaje San Lorenzo N° 2723 de la ciudad Capital.

Icaro

La presentación formará parte de la Gira Despedida 2026 de la agrupación, que llegará a Santiago con un show cargado de energía y un recorrido por sus canciones más representativas.

Además de Ícaro, la jornada contará con la participación de las bandas santiagueñas Vulgar y Dynamus, que completarán una noche dedicada íntegramente al metal.

El evento es organizado por Turay Producciones y Corre por las venas Producciones. Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse en Radio Discos, Galería Central, local 7, primer piso, avenida Belgrano N° 656.

Más de dos décadas de heavy metal

Formada en 1999 en Burzaco, zona sur del Gran Buenos Aires, Ícaro nació con el objetivo de mantener viva la esencia del heavy metal tradicional.

En 2001 editó de manera independiente su primer álbum, titulado “Ícaro”, mientras que en 2005 presentó “Tiempo Perdido?”, una producción realizada junto a Emiliano Obregón, integrante de Lörihen.

A lo largo de su trayectoria, la banda recorrió escenarios de distintas provincias argentinas y compartió presentaciones con importantes nombres del metal internacional como Saxon, Raven, Accept, Ross The Boss y Tim “Ripper” Owens, entre otros.

Además, editó producciones audiovisuales y diferentes materiales que documentan sus distintas etapas, consolidando una carrera de más de 27 años dentro de la escena del heavy metal argentino.

Actualmente, Ícaro continúa presentando “Siendo Libre”, su tercera producción discográfica, reafirmando su identidad y su compromiso con el género.

Para su presentación en Santiago del Estero, la banda estará integrada por Eduardo “Turu” Paredes y Alejandra Tacla en voces; Sante Rodríguez y Gabriel Horacio Heredia en guitarras; Bernardo Saldivia en bajo; “Pepe” Guagliarello en batería; y Ezequiel “PC” Molina en teclados.