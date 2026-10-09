APISE participó del Congreso Nacional de Enseñanza del Inglés en Buenos Aires

Representantes de la Asociación de Profesores de Inglés de Santiago del Estero formaron parte de un encuentro que reunió a más de 1.500 docentes de todo el país para debatir los nuevos desafíos y perspectivas en la enseñanza del idioma.

Hoy 17:09

Integrantes de la Asociación de Profesores de Inglés de Santiago del Estero (APISE) participaron del Congreso Nacional de Enseñanza del Inglés, realizado el pasado 5 de octubre en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Enseñanza del Inglés.

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En representación de la institución santiagueña asistieron la Prof. Verónica Cáseres, el profesor Joaquín Miranda y la profesora Eugenia Coronel, quienes participaron de una jornada de formación, intercambio y reflexión junto a más de 1.500 docentes provenientes de distintas provincias argentinas.

Congreso de Inglés

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de análisis sobre los principales desafíos de la enseñanza del inglés en la actualidad, abordando tres ejes centrales: enseñar y aprender inglés hoy; las oportunidades de aprendizaje en contextos diversos; y las transformaciones necesarias para responder a las necesidades de los estudiantes actuales.

Durante la jornada se desarrollaron mesas paneles con representantes educativos de diferentes jurisdicciones, donde se compartieron experiencias y realidades institucionales, promoviendo un diálogo federal sobre las estrategias para fortalecer la enseñanza del idioma en todo el país.

Además, participaron especialistas nacionales e internacionales, entre ellos Jeremy Harmer, reconocido referente mundial en la enseñanza del inglés y la formación docente. Entre los temas abordados estuvieron los nuevos enfoques pedagógicos, el rol del docente, la incorporación de la inteligencia artificial en la educación y la importancia de la interculturalidad en el aprendizaje de una lengua extranjera.

Desde APISE destacaron que la participación en este congreso representa una oportunidad para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y acercar nuevas herramientas al ámbito educativo de Santiago del Estero.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de la asociación con la formación continua de los docentes, el fortalecimiento de la enseñanza del inglés y la generación de espacios que permitan ampliar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes santiagueños.

De esta manera, APISE continúa acompañando las iniciativas de capacitación e intercambio profesional, promoviendo una educación del inglés adaptada a los desafíos actuales y con una mirada abierta hacia el futuro.