Octubre Rosa en Movimiento: se realizarán mamografías y actividades de prevención a los barrios

Las actividades se extenderán durante octubre, noviembre y diciembre.

Hoy 17:14

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, en coordinación con la Municipalidad de la Capital y la Fundación Mujer, llevan adelante la campaña “Octubre Rosa en Movimiento”, con operativos de mamografías, talleres de prevención y Plazas Saludables en distintos puntos de Capital y La Banda. Las actividades se extenderán durante octubre, noviembre y diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa coordinada por la dirección de Atención Primaria de la Salud y las Unidades Sanitarias Móviles busca promover la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso a los controles de salud, acercando los servicios a la comunidad a través de una agenda territorial que incluye UPAs, CAPS, postas sanitarias y espacios públicos.

La campaña contempla operativos de mamografías a mujeres de 40 a 70 años y menores de 40 años con antecedentes familiares o ecografías mamarias con alguna patología, acompañados de talleres de prevención, jornadas de promoción de hábitos saludables y un recorrido por centros de atención primaria de distintos barrios.

Jornada especial por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

El lunes 19 de octubre, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizará un operativo especial en Plaza Libertad, donde se efectuarán mamografías y se entregarán turnos para los próximos operativos en las UPAs.

La actividad se desarrollará en dos horarios: de 8 a 12 y de 17 a 19:30 horas.

Plazas Saludables

Como parte de las acciones de promoción de la salud, también se realizarán encuentros en espacios públicos, de 19 a 21 horas, en las siguientes fechas:

•Martes 13 de octubre: Plaza Sarmiento.

•Martes 20 de octubre: Plaza Absalón Rojas.

•Martes 27 de octubre: Parque Sur.

Mamografías y talleres de prevención

Los operativos en las UPAS y CAPs se realizarán los miércoles, de 8 a 15 horas, de acuerdo con el siguiente cronograma:

•14 de octubre: UPA Los Flores.

•21 de octubre: Posta Zanjón y Canal.

•28 de octubre: UPA Mariano Moreno 2.

Y de 8:30 a 12:30 horas en las siguientes fechas:

•Jueves 22: UPA 3 Reconquista.

•Viernes 23: UPA 24 Santa Lucía.

•Jueves 29: UPA 17 Borges.

•Viernes 30: UPA 5 Autonomía.

Noviembre

•4 de noviembre: Posta Sanitaria Zanjón Ruta 9.

•Jueves 5: CAMM N.º 4, barrio 25 de Mayo, La Banda.

•Viernes 6: CAPS Estanislao Ponce, barrio 8 de Abril.

•Jueves 12: UPA 4 Misky Mayu.

•Viernes 13: CIC Campo Contreras.

•Jueves 19: CAPS Los Flores.

•Jueves 26: UPA 7 Los Lagos, La Banda.

•Viernes 27: UPA 7 Parque Aguirre.

Diciembre

•Jueves 3: UPA 6 Dorrego, La Banda.

•Viernes 4: UPA 9 J. Newbery.

•Jueves 10: UPA 20 Villa Esther.

•Viernes 11: UPA 1 General Paz.

•Jueves 17: UPA 19 Independencia.

•Viernes 18: Posta Sanitaria Vuelta de la Barranca.

La importancia de la detección temprana

El cáncer de mama es una enfermedad que, detectada en etapas iniciales, presenta mayores posibilidades de tratamiento exitoso. La mamografía es una herramienta fundamental para identificar alteraciones que pueden no ser perceptibles mediante el examen físico.

A través de “Octubre Rosa en Movimiento”, el Ministerio de Salud reafirma la importancia de acercar los controles preventivos a la población, promover el acceso oportuno al diagnóstico y fortalecer la participación comunitaria en el cuidado de la salud.

Se invita a las mujeres a consultar el cronograma de actividades y acercarse a los centros de salud para recibir orientación sobre los controles recomendados según la edad y los antecedentes personales.