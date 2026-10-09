Cambios en los peajes de Santiago del Estero: cuánto cuesta pasar y qué deben saber los conductores

Desde este viernes 9 de octubre comenzó a implementarse un nuevo sistema de cobro electrónico en el peaje de Fernández, sobre la Ruta Nacional 34. Además, se actualizaron los valores en otras estaciones del norte argentino, con diferencias de hasta el 100% según el medio de pago.

Hoy 17:16

Los conductores que circulan por las rutas nacionales de Santiago del Estero y el norte argentino deberán tener en cuenta importantes modificaciones en el sistema de peajes. Desde este viernes 9 de octubre de 2026, comenzaron a regir nuevas condiciones de cobro que incluyen la eliminación del pago en efectivo y tarifas diferenciadas según el medio utilizado.

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Uno de los puntos alcanzados es el peaje de Fernández, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, donde se implementa un esquema de cobro electrónico que contempla el uso de TelePASE y otras alternativas digitales.

La modificación forma parte de los cambios en las concesiones viales del norte argentino y afecta tanto a conductores particulares como a transportistas que utilizan estos corredores para trasladarse entre Santiago del Estero y las provincias vecinas.

Cómo se podrá pagar en los peajes

Con el nuevo sistema, ya no se aceptan pagos en efectivo. Los usuarios deberán utilizar alguna de las siguientes modalidades:

TelePASE: permite abonar automáticamente mediante un dispositivo instalado en el vehículo y acceder a una tarifa reducida.

permite abonar automáticamente mediante un dispositivo instalado en el vehículo y acceder a una tarifa reducida. Pago electrónico: mediante códigos QR de billeteras virtuales o tarjetas con tecnología sin contacto (contactless) en los dispositivos habilitados.

De acuerdo con las condiciones informadas por Vialidad Nacional, quienes no cuenten con TelePASE deberán pagar el doble de la tarifa una vez que ambas modalidades estén plenamente operativas en todas las cabinas del tramo.

Cuánto cuesta pasar por los peajes de La Florida, Molle Yaco y Cabeza de Buey

Por otra parte, la empresa Autovía del NOA (AUNOA) difundió su nuevo cuadro tarifario para las estaciones de La Florida, Molle Yaco y Cabeza de Buey, vigente desde las 00 horas de este viernes 9 de octubre.

Los valores dependen de la cantidad de ejes del vehículo y del sistema de pago utilizado.

Categoría TelePASE Pago electrónico 1 – Hasta 2 ejes, altura menor a 2,30 m $1.850,10 $3.700,20 2 – 2 ejes altos o 3 a 4 ejes bajos $3.700,20 $7.400,40 3 – Más de 2 y hasta 4 ejes altos $5.550,31 $11.100,62 4 – Más de 4 y hasta 6 ejes $7.400,41 $14.800,82 5 – Más de 6 ejes $9.250,51 $18.501,02

De esta manera, un automóvil particular de categoría 1 abonará $1.850,10 con TelePASE, mientras que, si utiliza el pago electrónico mediante QR o tarjeta, deberá desembolsar $3.700,20.

Para los vehículos de mayor porte, como camiones de más de seis ejes, el importe asciende a $9.250,51 con TelePASE y $18.501,02 mediante pago electrónico.

Es importante aclarar que estos montos corresponden a las tres estaciones administradas por Autovía del NOA y no constituyen el cuadro tarifario específico del peaje de Fernández, cuya concesionaria es Autovía al Norte.

Qué deben tener en cuenta los conductores santiagueños

La implementación del nuevo sistema representa un cambio especialmente importante para quienes viajan habitualmente por la Ruta Nacional 34, utilizan el peaje de Fernández o circulan hacia Tucumán y otras provincias del NOA.

Por este motivo, se recomienda verificar que el dispositivo TelePASE se encuentre habilitado o disponer de una billetera virtual o tarjeta compatible antes de emprender el viaje.

La diferencia entre ambas modalidades puede generar un gasto considerable para los usuarios frecuentes, especialmente para trabajadores y transportistas que deben atravesar las estaciones de peaje varias veces por semana.

Con estas modificaciones, el sistema de cobro avanza hacia una modalidad completamente electrónica, por lo que los conductores deberán adaptarse a las nuevas condiciones para evitar inconvenientes al circular.