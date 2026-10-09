El Gobierno convocará a una megasesión en Diputados para frenar el avance opositor contra el DNU 70

La Libertad Avanza buscará reunir a los legisladores el próximo 21 de octubre para evitar que prospere la sesión impulsada por la oposición para el día 15. El temario incluirá la Ley de Tierras, discapacidad, endeudamiento familiar y la cuestión Malvinas.

Hoy 17:37

El Gobierno de Javier Milei prepara una megasesión en la Cámara de Diputados para el próximo 21 de octubre, con el objetivo de frenar el avance de los bloques opositores que buscan rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por el Presidente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según confirmó Infobae, La Libertad Avanza convocará a una sesión especial con un amplio temario, que incluirá modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras, una nueva iniciativa sobre discapacidad, medidas para abordar el endeudamiento familiar y un proyecto relacionado con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La estrategia oficialista apunta a desactivar la sesión que la oposición tiene prevista para el 15 de octubre, en la que distintos bloques buscan avanzar contra el DNU 70/2023.

El Gobierno dará marcha atrás con un punto clave de la Ley de Tierras

Uno de los principales movimientos del oficialismo será impulsar la eliminación de la disposición del DNU que derogó la Ley de Tierras, con el propósito de mantener el límite del 15% a la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.

La decisión representa un cambio en la posición inicial del Gobierno, que había promovido la eliminación de esas restricciones como parte de su programa de desregulación económica.

En ese marco, el miércoles 14 de octubre se realizará un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde comenzará el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.

La intención de los legisladores libertarios es incorporar un capítulo específico sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, buscando acercar posiciones con diputados del PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y representantes de partidos provinciales.

Estos sectores mantienen diferencias con la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras, pero tampoco acompañan necesariamente la derogación completa del DNU 70/2023.

Desde el oficialismo advierten que dejar sin efecto la totalidad del decreto podría generar complicaciones administrativas y judiciales, debido a la gran cantidad de modificaciones normativas que introdujo en áreas como comercio, transporte, salud, mercado inmobiliario y actividad laboral.

Discapacidad y endeudamiento familiar, otros ejes del debate

La megasesión también incluirá el tratamiento de un nuevo proyecto de ley sobre discapacidad, con el que el oficialismo buscará alcanzar acuerdos con sus aliados parlamentarios.

La iniciativa contempla mantener las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.

Además, se prevé que las pensiones sean compatibles con empleos registrados, siempre que los ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Con esta propuesta, La Libertad Avanza intentará evitar que avance la iniciativa opositora para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza a fines de 2026.

Otro de los puntos será el endeudamiento de las familias argentinas, una problemática sobre la que existen diferencias entre los bloques legislativos.

El proyecto oficialista propone fortalecer la educación financiera, mejorar la información sobre tasas de interés y costos de los créditos, y establecer mayores requisitos para los préstamos otorgados mediante plataformas digitales.

Entre las medidas previstas figuran la doble verificación de identidad, la aceptación expresa de las condiciones de contratación y la obligación de informar claramente los costos financieros.

A diferencia de otras propuestas opositoras, el texto del oficialismo no contempla límites a las tasas de interés ni reducciones de capital o intereses.

Malvinas también formará parte de la agenda

El Gobierno buscará incorporar al debate un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La iniciativa contempla multas, suspensión de habilitaciones e inhabilitaciones para empresas y proveedores que participen en actividades económicas sin autorización argentina en esos territorios.

También establece la creación de un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional, aspectos que generan cuestionamientos entre sectores de la oposición.

De esta manera, el oficialismo intentará concentrar una extensa agenda legislativa en la sesión del 21 de octubre, con la expectativa de reunir apoyos entre los bloques dialoguistas y reducir las posibilidades de que prospere el rechazo opositor al DNU 70/2023.

La convocatoria todavía debe concretarse y su resultado dependerá de los acuerdos parlamentarios que puedan alcanzarse durante los próximos días.