Martín Anchorena contó cómo vivió el terremoto en Panamá: “Es un caos, todo el mundo está en la calle”

El exparticipante de Gran Hermano 2011, que actualmente trabaja como piloto y reside en ese país, describió la preocupación que generó el sismo, con edificios evacuados y complicaciones en los vuelos.

Hoy 17:57

Martín Anchorena, quien llegó a la final de Gran Hermano 2011, relató cómo se vivió el terremoto que sacudió Panamá y provocó momentos de preocupación entre sus habitantes. En diálogo con TN Show, el exparticipante del reality describió un escenario marcado por las evacuaciones y la incertidumbre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Anchorena, que actualmente se desempeña como piloto de avión y vive en Panamá frente al mar, explicó que no sintió el movimiento sísmico porque regresaba del aeropuerto junto a su novia. Sin embargo, al llegar, se encontró con una situación de alarma en distintos sectores.

“Vi mucha gente llorando. Yo volví del aeropuerto con mi novia, así que no sentimos nada, pero están todos los edificios evacuados. Es un caos, todo el mundo está en la calle”, contó al describir el panorama.

El sismo también generó inconvenientes en el transporte aéreo. Según explicó, el aeropuerto cerró sus puertas y varios vuelos tuvieron que ser derivados a otras terminales, lo que complicó la operatoria y provocó dificultades para los pasajeros.

“Se cerró el aeropuerto, así que es un caos los vuelos también, porque tienen que salir de otros aeropuertos”, agregó.

El testimonio del exparticipante de Gran Hermano reflejó la preocupación que se vivió tras el movimiento telúrico, tanto por las evacuaciones preventivas como por las complicaciones que afectaron el funcionamiento habitual de los vuelos.