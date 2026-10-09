Terremoto en Panamá: periodistas huyeron en plena transmisión y un camarógrafo resultó herido

Un sismo de magnitud 7,7 provocó momentos de tensión durante un programa deportivo en vivo. Los integrantes del equipo salieron del estudio mientras los objetos caían al suelo.

Hoy 17:59

Un fuerte terremoto sacudió Panamá este viernes y generó escenas de pánico, entre ellas la que protagonizó un equipo periodístico durante la transmisión en vivo de un programa deportivo. Al advertir el movimiento, los conductores y comentaristas abandonaron rápidamente el lugar para ponerse a resguardo.

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El episodio quedó registrado por las cámaras del ciclo A La Candela. “¡Mira, está temblando!”, exclamó uno de los periodistas al percibir el sismo. En las imágenes, que luego se difundieron ampliamente en redes sociales, se observa cómo los integrantes del panel salen del recinto mientras los objetos se sacuden y varios elementos de vidrio caen al piso y se rompen.

Después del susto, los periodistas compartieron mensajes para llevar tranquilidad y contar lo ocurrido. El conductor David Samudio explicó que el equipo se encontraba en Santiago y confirmó que todos estaban bien.

“Fue un gran susto lo que nos pasó, no suele pasar esto en Panamá y siempre hay que estar preparados”, expresó.

Por su parte, su compañera María describió los momentos de tensión que atravesaron dentro del edificio, cuyo techo era de vidrio. Según relató, temieron que la estructura pudiera romperse debido al movimiento.

“Fue súper estresante, estábamos en un edificio con un techo de vidrio y parecía que iba a romperse. Gracias a Dios no se rompió”, contó. Además, informó que un camarógrafo sufrió una lesión, mientras que los demás integrantes del equipo lograron ponerse a salvo.

El periodista Edgardo Vidal también se refirió al episodio en sus redes sociales. “Qué susto. Gracias a Dios todos los compañeros bien”, publicó. En tanto, José Ángel Rodríguez aseguró que el grupo se encontraba fuera de peligro y señaló que se habían registrado daños materiales.

El terremoto, cuya magnitud fue reportada en 7,7, también motivó advertencias preventivas en distintos países de la región. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en sectores costeros de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México durante las horas posteriores al movimiento.

En El Salvador, las autoridades emitieron una alerta de amenaza moderada de tsunami y advirtieron sobre la posibilidad de una variación del nivel del mar de hasta un metro durante las dos horas siguientes, según el aviso difundido.

De acuerdo con los reportes preliminares, el temblor se sintió en distintas zonas de Panamá y también en regiones de Costa Rica y Colombia. Mientras continuaba la evaluación de sus consecuencias, las autoridades pidieron a la población mantener la calma y prestar atención a las indicaciones oficiales.