Argentinos quedaron varados en Panamá tras el terremoto: “Parecía que iba a colapsar todo”

El fuerte sismo obligó a evacuar el aeropuerto internacional y dejó a pasajeros en medio de la incertidumbre por la suspensión de las operaciones.

Hoy 18:03

El terremoto que sacudió Panamá este viernes también afectó a pasajeros argentinos que se encontraban en el aeropuerto internacional para realizar conexiones aéreas. La evacuación de las instalaciones y la interrupción de los vuelos los dejaron varados, sin precisiones sobre cuándo podrán retomar sus itinerarios.

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Bruno, uno de los argentinos afectados, relató su experiencia en diálogo con TN y describió la incertidumbre que atravesaban quienes debían continuar viaje hacia otros destinos.

“Estamos acá varados, no se sabe hasta cuándo”, expresó. Además, señaló que todos los pasajeros en conexión permanecían a la espera de información sobre la reanudación de las operaciones aéreas.

El hombre contó que, después de la segunda réplica, las autoridades evacuaron a las personas hacia la pista de aterrizaje, donde permanecieron aproximadamente una hora. Luego pudieron regresar al interior del edificio.

“Ahora estamos todos adentro. El edificio es muy nuevo y hubo muy pequeños destrozos”, explicó.

Otro argentino que quedó atrapado en el aeropuerto fue Julio Hutka, quien llegaba desde San Francisco y debía realizar una conexión para continuar su viaje. En su testimonio, describió el temor que provocó el movimiento sísmico entre los pasajeros.

“La gente tiene pánico”, afirmó. También indicó que el aeropuerto no estaba funcionando y las instalaciones habían sido evacuadas.

Hutka recordó especialmente el movimiento de las estructuras vidriadas durante el temblor. “Las paredes de vidrio flameaban como hojas, fue una situación bastante fuerte”, relató.

El argentino explicó que se encontraba allí por una escala prevista en su itinerario y que nunca había atravesado una situación semejante. “Fue un susto enorme”, sostuvo.

Aunque el movimiento duró menos de un minuto, la intensidad del sismo le hizo temer por la estabilidad del edificio. “Parecía que iba a colapsar todo”, expresó.

Los testimonios reflejaron las dificultades que enfrentaron los viajeros tras el terremoto, en medio de evacuaciones, operaciones aéreas interrumpidas y la falta de certezas sobre cuándo podrían continuar sus recorridos.