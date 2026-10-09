Ivana Icardi fulminó a Wanda Nara y le envió un mensaje a la China Suárez

Tras la oficialización del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la hermana del futbolista lanzó una frase contundente durante un reality español y dejó en claro de qué lado está en la disputa familiar.

Hoy 18:06

La oficialización del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a poner en el centro de la escena a la familia del futbolista. Esta vez, quien se pronunció sin filtros fue Ivana Icardi, que participa de Supervivientes All Stars 3, un reality de la televisión española.

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Durante una charla con el conductor Jorge Javier Vázquez, la mediática fue consultada por su vínculo con la empresaria y no dudó en marcar distancia. Cuando se refirieron a Wanda como su cuñada, respondió con una frase tajante: “El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi excuñada”.

Sus palabras no tardaron en generar repercusión en las redes sociales, donde la hermana de Mauro ya había expuesto en otras oportunidades la mala relación que mantiene con la conductora. El comentario también llegó en un momento particular, luego de que la Justicia italiana oficializara el divorcio de la pareja.

Pero Ivana no se limitó a lanzar una crítica contra Wanda. En la misma conversación, aprovechó para enviarle un mensaje a Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de su hermano, con quien mantiene una buena relación.

“Le mando un beso a la China Suárez, que es mi guapísima nueva cuñada, que nos está viendo”, expresó frente a las cámaras, en una muestra pública de apoyo a la actriz.

No es la primera vez que Ivana sale a respaldar a la China frente a los cuestionamientos que recibió desde que hizo pública su relación con Icardi. En anteriores oportunidades, la hermana del delantero también había cuestionado las críticas dirigidas hacia ella y llegó a afirmar: “No están bien de la cabeza”.

Con estas declaraciones, Ivana volvió a dejar en evidencia su distanciamiento de Wanda Nara y su cercanía con la China Suárez, en medio de la repercusión que sigue generando la separación definitiva entre la empresaria y el futbolista.