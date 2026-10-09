Turf suspendió sus shows en Uruguay y Santa Fe por el estado de salud de Joaquín Levinton

El cantante fue diagnosticado con un severo cuadro gripal y sus médicos le indicaron reposo. La banda anunció la cancelación de sus presentaciones previstas para este fin de semana y pidió disculpas a sus seguidores.

Hoy 18:39

La banda Turf suspendió sus próximos shows debido al estado de salud de Joaquín Levinton, su cantante y líder, quien atraviesa un severo cuadro gripal y deberá permanecer en reposo por indicación médica.

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La agrupación tenía previsto presentarse este viernes en la Semana de Lavalleja, en la ciudad uruguaya de Minas, y durante el fin de semana en Casilda, Santa Fe. Sin embargo, horas antes de la primera actuación, comunicó que no podría cumplir con las fechas programadas.

A través de sus redes sociales, los integrantes del grupo lamentaron la decisión y se dirigieron al público que esperaba los recitales. “Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban”, expresaron en una primera publicación.

Ante las consultas de sus seguidores, Turf brindó más detalles sobre los motivos de la suspensión y confirmó que la medida responde al cuadro de salud de su vocalista.

“Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto”, señalaron desde la cuenta oficial de la banda.

La noticia se conoció en medio de un período de alta exposición mediática para Levinton, quien en las últimas semanas quedó involucrado en una denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal, radicada en el Juzgado N.º 50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

Por el momento, el motivo informado por la banda para cancelar las presentaciones es el cuadro gripal del cantante y la indicación médica de guardar reposo.