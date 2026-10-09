Violento choque entre dos motocicletas en avenida Aguirre y Alsina: una joven resultó herida

El accidente ocurrió este viernes alrededor de las 18:20 y fue protagonizado por dos motocicletas en las que circulaban cuatro personas. Según testigos, una de las conductoras habría cruzado el semáforo en rojo. Personal policial y del SEASE trabajó en el lugar.

Hoy 19:26

Un violento accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes, alrededor de las 18:20, en la intersección de las avenidas Aguirre y Alsina, en la ciudad Capital de Santiago del Estero, donde dos motocicletas protagonizaron una colisión que dejó como saldo al menos una joven herida.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el siniestro involucró a dos motocicletas, cada una con dos ocupantes. En uno de los rodados se desplazaban dos jóvenes mujeres, mientras que en el otro circulaban un hombre y una mujer.

Según relataron testigos, las dos jóvenes habrían circulado por avenida Aguirre y cruzado el semáforo en rojo, circunstancia que habría provocado la colisión con la otra motocicleta, que se desplazaba por calle Alsina.

Como consecuencia del fuerte impacto, una de las jóvenes que viajaba en la motocicleta que presuntamente cruzó en rojo resultó herida, por lo que necesitó asistencia médica.

Tras el accidente, personal policial se hizo presente en el lugar para intervenir en el procedimiento y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Asimismo, personal del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) acudió para brindar asistencia a las personas involucradas.

Las circunstancias del siniestro son materia de investigación, mientras se busca determinar cómo se produjo la colisión y las responsabilidades de los conductores.