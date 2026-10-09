Un convenio entre Humanidades y el ITSE abrirá nuevos espacios de prácticas para estudiantes

El acuerdo entre instituciones busca desarrollar actividades educativas conjuntas, promover el intercambio de conocimientos y ampliar las oportunidades de formación de sus estudiantes.

09/10/2026

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE) formalizaron un convenio de cooperación institucional destinado a desarrollar actividades educativas conjuntas, promover el intercambio de conocimientos y ampliar las oportunidades de formación de sus estudiantes.

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El acuerdo fue suscripto por la decana de Humanidades, Sandra Moreira, y el director ejecutivo del ITSE, Mario Benavente, con la participación de la vicedecana de la Facultad, Carla Ferreyra, y el secretario académico del instituto, Gastón Segura.

Entre sus principales objetivos, el convenio contempla la planificación de actividades de formación, asesoramiento e intercambio de experiencias, con especial atención a la vinculación entre la educación y las nuevas tecnologías. Asimismo, permitirá ampliar los espacios donde los estudiantes del ITSE podrán desarrollar sus prácticas profesionalizantes, acercándolos a experiencias concretas vinculadas con su formación.

La firma del convenio da continuidad a una relación institucional que ya cuenta con experiencias de cooperación académica. Entre sus antecedentes se encuentra el conversatorio "Educación y nuevas tecnologías para la gestión local y el desarrollo territorial", desarrollado en la Facultad con la participación de autoridades universitarias, municipales y del ITSE, además de docentes y estudiantes.

En ese contexto, el nuevo acuerdo permitirá avanzar desde los espacios de intercambio y reflexión hacia el desarrollo de actividades y experiencias formativas compartidas.

Oportunidades de formación

Al referirse a los alcances del convenio, la decana Sandra Moreira destacó la importancia de construir propuestas académicas que respondan a las transformaciones del mundo educativo y laboral.

"Las tecnologías están modificando las formas de enseñar, aprender y trabajar. Desde la Facultad nos interesa participar de esos procesos, aportar la experiencia de nuestros equipos docentes y generar propuestas que permitan vincular distintos campos del conocimiento. Este convenio con el ITSE nos ofrece la posibilidad de avanzar en esa dirección a partir de actividades concretas", expresó.

Por su parte, la vicedecana Carla Ferreyra hizo hincapié en las oportunidades que abre el acuerdo para el desarrollo de experiencias de formación.

"Es importante que los estudiantes puedan complementar lo que aprenden en las aulas con experiencias en ámbitos reales de trabajo. La articulación entre instituciones educativas permite compartir recursos, conocimientos y capacidades, y pensar nuevas actividades que resulten provechosas para ambas comunidades académicas", señaló.

Con la firma de este convenio, Humanidades y el ITSE establecen un marco de cooperación para avanzar en proyectos educativos, actividades de capacitación y experiencias de formación que integren conocimientos académicos y herramientas tecnológicas, con posibilidades de aplicación en distintos ámbitos de la sociedad santiagueña.