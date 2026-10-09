Cambio de horario para el partido entre Mitre y Colón: a qué hora jugarán este domingo

El partido correspondiente a la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional sufrió una modificación en su horario de inicio.

Hoy 19:28

Mitre recibirá a Colón este domingo en Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional, pero el encuentro tendrá una modificación en su programación: comenzará a las 16 y no a las 17, como estaba previsto originalmente.

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Para este compromiso, el árbitro principal será Jorge Baliño, quien estará acompañado por Joaquín Badano y Hernán Vallejos como asistentes. El cuarto árbitro será Federico Guaymas.

El cambio de horario fue una de las novedades de este viernes para un partido importante en la recta final del campeonato, con ambos equipos en busca de sumar de acuerdo con sus respectivos objetivos.

Mitre quiere seguir alejándose de la zona baja

El Aurinegro llegará al encuentro con el envión de su última presentación, en la que consiguió una victoria por 2-0 ante San Miguel como visitante.

Con ese resultado, el conjunto santiagueño buscará aprovechar el partido en casa para continuar sumando y alejarse definitivamente de la zona baja de la tabla.

Enfrente estará Colón, que llegará a Santiago del Estero con la premisa de conseguir un buen resultado para afianzarse en la zona de clasificación.

Así, el duelo entre Mitre y el Sabalero tendrá un nuevo horario: se jugará este domingo desde las 16, una hora antes de lo anunciado inicialmente.