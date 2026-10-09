“Necesitamos que nos ayuden”: preocupación por los robos en una escuela de Estación Simbolar

Familias de la institución se manifestaron por una seguidilla de hechos delictivos que incluyó el robo de aires acondicionados.

09/10/2026

Padres de alumnos de una escuela de Estación Simbolar se manifestaron para reclamar una solución ante una seguidilla de robos en el establecimiento educativo, al que asisten alrededor de 380 niños. Entre los elementos sustraídos se encuentran los aires acondicionados, una de las principales preocupaciones de las familias ante la llegada de los días de altas temperaturas.

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En diálogo con las cámaras de Noticiero 7, Gabriela, mamá de uno de los estudiantes, expresó la angustia que atraviesa la comunidad educativa y reclamó respuestas para evitar que se repitan estos episodios. Además, las familias solicitaron mayor presencia policial en la zona para reforzar la seguridad de la escuela.

“Estamos preocupadas, necesitamos una solución y que nos ayuden”, manifestó la mujer, al describir la situación que enfrenta la institución.

Según relató, quienes ingresan al edificio lo hacen por los techos y provocan destrozos en las instalaciones. La reiteración de estos hechos genera preocupación entre los padres, que temen que los robos continúen y afecten el normal funcionamiento de la escuela.

Por otra parte, la investigación policial continúa para esclarecer los hechos y, según la información disponible, ya habría posibles detenidos vinculados con la causa. Mientras avanzan las actuaciones, las familias esperan que se pueda recuperar lo robado y que se adopten medidas para resguardar el edificio.