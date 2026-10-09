Silva Neder: "El gobierno provincial gestiona con responsabilidad fiscal, siendo el diálogo premisa fundamental"

Lugones celebró sus 136 años con la inauguración de un moderno polideportivo y el vicegobernador encabezó el acto en representación del gobernador Elías Suárez.

09/10/2026

En el 136° aniversario de la localidad de Lugones, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez, encabezó junto al comisionado local, Luis Castillo y al secretario de Deportes y Recreación, Prof. Carlos Dapello, la inauguración de un moderno polideportivo y ratificó la continuidad de la obra pública en Santiago del Estero.

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Durante el acto central, el Vicegobernador transmitió el saludo del gobernador Suárez y de los senadores nacionales, Dr. Gerardo Zamora y José Emilio Neder, reafirmando el compromiso constante del Gobierno de la Provincia con el desarrollo e integración de cada pueblo santiagueño.

Durante su discurso, el mandatario destacó que la provincia mantiene un equilibrio presupuestario histórico basado en la premisa de no gastar más de lo que ingresa. Explicó que esta administración eficiente de los recursos permite culminar proyectos clave para las comunidades del interior, aun frente a la falta de inversión e indiferencia del Gobierno nacional en áreas centrales como la infraestructura vial.

En tal sentido, contrapuso el modelo provincial —orientado a la contención social, el diálogo institucional y el desarrollo local— frente a las políticas nacionales que generan desempleo y benefician a grupos concentrados de poder, reafirmando el compromiso de gobernar con responsabilidad y cercanía.

En el transcurso del acto, se presentó la Bandera Oficial de la localidad de Lugones, se entregó la Declaración de Interés emitida por la Cámara de Diputados y finalmente se realizó el tradicional desfile cívico-militar.

Estuvieron presentes: secretario de la Comisión local, Diego Jorge; subsecretario de la Producción, Ángel Iñiguez; director de Arquitectura de la provincia, Arq. Daniel Montes; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; diputado provincial, Carlos Hazam; intendente de Colonia Dora, Willy Chein y comisionados municipales de la zona, entre otras autoridades, etc.