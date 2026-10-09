El GP3 completó su primera jornada de actividad en el autódromo de Termas

El certamen chileno y argentino tuvo sus primeras tandas libres en el circuito internacional, con 52 motos en pista. La actividad continuará este sábado con pruebas y clasificación.

Hoy 21:20

El GP3 completó este viernes su primera jornada de actividad en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, con las tandas de entrenamientos oficiales correspondientes a la fecha que disputan este fin de semana los certámenes chileno y argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un total de 52 motos formaron parte del cronograma y completaron las tres tandas previstas para cada categoría. La jornada finalizó con la tradicional reunión de pilotos junto a las autoridades de la competencia, donde se ajustaron los últimos detalles de cara al comienzo de la actividad competitiva.

Cómo continúa la actividad del GP3

La segunda jornada comenzará este sábado con una nueva tanda de pruebas libres. Luego será el turno de la Q1, única sesión de clasificación que tendrá como objetivo ordenar la grilla para la carrera Super Pole.

La Super Pole se disputará a mitad de las vueltas de las finales previstas para el domingo y tendrá una función clave, ya que su resultado determinará el orden de largada de las carreras finales.

En cuanto a la premiación, el sábado será reconocido únicamente el piloto ganador de la Super Pole, mientras que las finales del domingo, consideradas las carreras largas del fin de semana, tendrán el tradicional podio completo.

De esta manera, el autódromo internacional de Termas de Río Hondo se prepara para recibir dos jornadas de velocidad pura, con la definición de las diferentes categorías del GP3 como gran atractivo del fin de semana.