Lugones celebró sus 136 años con la inauguración de obras

La ceremonia estuvo encabezada por el vicegobernador Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Suárez, quien fue recibido por el comisionado municipal Luis Ángel Castillo.

09/10/2026

La localidad de Lugones, ubicada en el departamento Avellaneda, conmemoró su 136° aniversario con un emotivo acto central y la inauguración de un Polideportivo Municipal.

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La ceremonia estuvo encabezada por el vicegobernador Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Suárez, quien fue recibido por el comisionado municipal Luis Ángel Castillo.

Previo a la ceremonia protocolar fue formalmente habilitado el Polideportivo Municipal, con la participación del secretario de Deportes y Recreación de la provincia, Carlos Dapello, quien además hizo entrega de indumentaria y equipamiento deportivo destinados a niños y jóvenes de la zona.

Durante el acto central, uno de los momentos más destacados fue cuando se hizo la presentación oficial de la bandera de la localidad. También el Gobierno provincial entregó una motocicleta para optimizar las labores de la policía local.

En su discurso, el comisionado Castillo destacó los avances logrados en Lugones y agradeció al gobernador Elías Suárez y al vicegobernador Silva Neder por el acompañamiento constante.

Entre los logros, Castillo mencionó el trabajo de asistencia social, el lanzamiento de becas estudiantiles para 30 jóvenes universitarios y terciarios, además de aportes de materiales para la infraestructura de instituciones locales. También la creación de la Escuela Municipal de Vóley, la remodelación del playón de la plaza principal y mejoras en la red de caminos rurales.

Respecto a la salud pública, remarcó el fortalecimiento del Centro de Integración Comunitaria mediante guardias de enfermería las 24 horas de lunes a viernes, la atención de dos médicos clínicos y una obstetra, la provisión continua de insumos, los operativos sanitarios escolares para más de 300 niños y dos jornadas oftalmológicas que beneficiaron a más de 140 personas.

A su turno, Silva Neder trasladó el cordial saludo del gobernador Suárez y del senador Gerardo Zamora y resaltó las obras ejecutadas en la zona con aporte de la provincia, como muestra del compromiso con el interior profundo.

Por último, exhortó a los dirigentes e instituciones a ejercer la responsabilidad pública desde el buen ejemplo y la cercanía hacia el vecino, cimentando una autoridad legítima basada en el respeto y el diálogo.