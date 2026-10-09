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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2026 | 14º
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Locales

Fuentes participó del acto de apertura del Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura

La intendente de la Capital y el secretario de Coordinación, Ing. Benavente, participaron del acto de apertura del 14º Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura, que reunió a cerca de 800 estudiantes, docentes y representantes de 17 universidades de todo el país.

09/10/2026

Formaron parte de la ceremonia el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Héctor Paz; el presidente de la Federación Argentina de Agrimensura, Jorge Soria; la presidenta de la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura, Guillermina Pedemonte; y el presidente del Comité Organizador del ENEA, Adrián Gerez.

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El encuentro tiene como sede el Fórum Centro de Convenciones y cuenta con una agenda de actividades organizadas junto con la UNSE, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos, la formación académica y la vinculación entre futuros profesionales de la agrimensura de todo el país.

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