La intendente supervisó los trabajos de mejoras en la plaza Santo Cristo

La Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, supervisaron los trabajos que se llevan adelante en la plaza ubicada en el barrio Mosconi.

Hoy 22:24

La intervención contempla una serie de mejoras orientadas a fortalecer la seguridad, la funcionalidad y la estética del sector. Durante el recorrido, Fuentes y Benavente, acompañados por la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora, dialogaron con vecinos, con el sacerdote de la parroquia Héctor Berrera y miembros de la feligresía.

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Entre las tareas realizadas, se destaca la colocación de 170 metros lineales de rejas, que brindarán mayor seguridad al espacio. Asimismo, se instalaron nueve bancos, distribuidos entre el paseo y la plaza, con el propósito de generar mejores condiciones para el descanso, el encuentro y la permanencia de los vecinos.

Las acciones también incluyeron la pintura de las dos pérgolas existentes, lo que permitió mejorar su estado de conservación y contribuir al acondicionamiento general del lugar.

Durante la supervisión, las autoridades destacaron la importancia de continuar impulsando acciones concretas que permitan recuperar, mejorar y mantener los espacios compartidos.

Por su parte, los feligreses y vecinos de la zona expresaron su reconocimiento al municipio “por atender nuestras inquietudes y promover entornos más seguros, cuidados y agradables para todos”.