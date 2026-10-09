La intendente Fuentes participó de la Jornada de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNSE

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y la ministra de Educación, Mariela Nassif, participaron de las Segundas Jornadas de Ciencia, Tecnología e Innovación UNSE 2026, desarrolladas en la Plaza Libertad, con el objetivo de acercar la producción científica y la investigación académica a toda la comunidad.

Hoy 22:26

También estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, entre otros representantes de la comunidad educativa y de los equipos de gestión de las distintas facultades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Esta jornada es una nueva oportunidad para mostrar el talento de los estudiantes y profesionales santiagueños, y acercar el conocimiento científico y tecnológico a toda la comunidad”, indicó la jefa comunal.

“La educación pública y de calidad hace posible la movilidad social ascendente, que es el objetivo primordial que debe perseguir cualquier institución educativa, en articulación con los Estados provincial y municipal y con las asociaciones civiles”, señaló.

La propuesta contó con un total de 36 stands interactivos, en los que los equipos de investigación presentaron sus proyectos y compartieron conocimientos, experiencias y avances científicos mediante actividades de divulgación destinadas a públicos de todas las edades.