Karina Milei busca ampliar las exportaciones de carne argentina a Israel y avanza la cooperación militar

La secretaria general de la Presidencia se reunió con la embajadora israelí para impulsar nuevos negocios comerciales.

09/10/2026

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este viernes en la Casa Rosada a la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef, con el objetivo de avanzar en una agenda destinada a fortalecer el intercambio comercial entre ambos países. También participó del encuentro Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, organismo dedicado a promover las exportaciones y las inversiones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los principales anuncios fue la organización de la “Semana de la Carne Argentina en Israel”, una iniciativa que busca aumentar la presencia de los productos nacionales en ese mercado y generar nuevas oportunidades para la industria frigorífica.

Como parte de esa estrategia, se prevé realizar una misión comercial a Tel Aviv, con la participación de representantes de frigoríficos exportadores. PromArgentina tendrá a su cargo el acompañamiento técnico y logístico para facilitar reuniones con potenciales compradores y promover acuerdos comerciales.

La propuesta apunta a consolidar las exportaciones de carne argentina a Israel y ampliar el volumen de las operaciones, en el marco de la política oficial de apertura de mercados y búsqueda de nuevas oportunidades para las empresas nacionales.

En paralelo, la agenda bilateral registró avances en materia de defensa. La Argentina e Israel firmaron un memorándum de entendimiento para profundizar la cooperación militar, con especial atención al intercambio de tecnología y equipamiento, así como al fortalecimiento de las capacidades de sus Fuerzas Armadas.

El acuerdo fue firmado en la sede del Ministerio de Defensa por el titular de la cartera, Carlos Alberto Presti, y la embajadora israelí, luego de varios meses de negociaciones.

De esta manera, los dos países buscan ampliar los vínculos en áreas estratégicas, con iniciativas que abarcan tanto el comercio y las exportaciones como la cooperación en defensa.