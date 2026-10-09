Crece la interna peronista: Doñate cruzó a Bianco por sus dichos sobre Cristina Kirchner

El exsenador cuestionó al ministro de Gobierno bonaerense por poner en duda una eventual candidatura de la expresidenta en 2027 y lo acusó de perjudicar la unidad del peronismo.

Hoy 22:56

La interna del peronismo sumó un nuevo foco de tensión tras las críticas del exsenador nacional Martín Doñate contra Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y uno de los principales colaboradores del gobernador Axel Kicillof. El dirigente cuestionó sus declaraciones sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y la posibilidad de que vuelva a competir en las elecciones de 2027.

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La controversia se originó luego de que Bianco se refiriera a un eventual pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de la expresidenta. “Se hablaba de un dictamen en octubre, ojalá que suceda. No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la Justicia argentina”, expresó.

El funcionario también fue consultado sobre si el sector que responde a Kicillof respaldaría una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2027 si se modificara su situación judicial. En lugar de anticipar una postura, sostuvo que la discusión deberá darse el próximo año.

“No sé. Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año que viene veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”, afirmó Bianco.

Sus declaraciones provocaron una dura respuesta de Doñate, actual gerente de la Auditoría General de la Nación (AGN), quien defendió la necesidad de respetar los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y cuestionó las consecuencias políticas de que la exmandataria llegue a las próximas elecciones presa e inhabilitada.

“Poner en duda todo esto es un grave daño para la democracia y para el Estado de derecho”, escribió el exlegislador, al advertir sobre lo que considera el riesgo de repetir una experiencia de proscripción política.

Sin embargo, el cuestionamiento más directo estuvo dirigido al ministro bonaerense, a quien responsabilizó por sus posicionamientos en medio de las diferencias internas del peronismo.

“A esta altura, por la responsabilidad que acumulás, Carlos Bianco, y con este tipo de posicionamientos tan deleznables, te estás volviendo un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora”, sostuvo.

En el cierre de su publicación, Doñate calificó la postura del funcionario como “irresponsable e ingrata” y lanzó una última frase con la que profundizó el enfrentamiento: “La porfiada ingratitud, como enseña la secular historia, repta en el subsuelo de la traición y el olvido”.

El cruce se produce en un escenario de disputas entre el kirchnerismo y el espacio político de Axel Kicillof, con diferencias sobre el liderazgo del peronismo, la estrategia electoral y las candidaturas para 2027. Las declaraciones de Bianco y la reacción de Doñate volvieron a poner en evidencia las dificultades del espacio para unificar posiciones frente al futuro político de Cristina Kirchner.