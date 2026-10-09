Lorenzetti defendió a la Corte Suprema por el fallo sobre la Ley de Tierras: “Por más que presionen, no va a responder”

El juez aseguró que el máximo tribunal resolverá conforme a derecho, pese a las críticas por su decisión sobre las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.

Hoy 23:00

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti defendió el accionar del máximo tribunal frente a las críticas por el fallo vinculado con la Ley de Tierras y aseguró que las decisiones judiciales no estarán condicionadas por las repercusiones políticas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hemos tenido presiones mucho más fuertes que ahora y siempre resolvimos conforme a derecho”, afirmó el magistrado durante una entrevista con A24. En ese contexto, remarcó que las discusiones públicas son válidas, pero advirtió que la Corte no modificará su conducta frente a cuestionamientos externos.

“Puede haber discusiones y son buenas, pero por más que presionen, la Corte no va a responder”, sostuvo.

Lorenzetti también hizo hincapié en la importancia de respetar los procedimientos judiciales y los tiempos establecidos para cada causa. Según explicó, las aclaraciones realizadas por el tribunal buscaron evitar interpretaciones equivocadas sobre el desarrollo del proceso.

“Hay tiempos procesales, aclaramos porque vimos que había malos entendidos”, señaló. Además, defendió los plazos que requiere la Justicia y consideró que la demora puede cumplir una función importante para garantizar los derechos de las partes. “El tiempo lento es muy necesario para la defensa de los derechos”, expresó.

Al referirse a los problemas relacionados con la normativa, el juez apuntó al rol del Poder Legislativo. “Lamentablemente el Congreso nunca legisló, de ahí surgen varios problemas”, manifestó.

El magistrado también defendió la intervención de la Corte en asuntos ambientales y recordó que el tribunal cuenta con antecedentes de decisiones destinadas a proteger el ambiente. En ese sentido, sostuvo que el dictado de medidas cautelares en este tipo de causas forma parte de una línea de actuación que ya existe en la jurisprudencia del máximo tribunal.

“La Corte tiene una coherencia histórica en este tema”, afirmó, al tiempo que insistió en que las diferencias deben canalizarse a través de los mecanismos institucionales correspondientes.

“Cuando hay un tema así hay que presentar recursos, amparos y discutirlos”, agregó. Finalmente, destacó la necesidad de explicar las resoluciones judiciales para que la ciudadanía pueda comprenderlas y participar del debate sin que las diferencias deriven en enfrentamientos.

La controversia se desarrolla en torno a la Ley de Tierras, que establece restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros, con disposiciones específicas para zonas estratégicas y áreas que contienen importantes recursos naturales, entre ellas las fuentes de agua.