La Justicia de Paz fortalece su labor con intervención directa en conflictos vecinales

Un inconveniente para pobladores, como la falta de delimitación de terrenos en Pozo Hondo, se resolvió con la intervención de funcionarios judiciales y municipales.

Hoy 00:11

La Justicia de Paz de Pozo Hondo, a cargo de la Sra. Mariquena Córdoba, continúa fortaleciendo su presencia en el territorio, interviniendo en situaciones que requieren respuestas cercanas, concretas y construidas a partir del diálogo con la comunidad.

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En este marco, la jueza de Paz recibió una consulta vinculada con una situación de convivencia en el barrio San Antonio de Padua, un sector ubicado en las inmediaciones de la localidad cabecera del departamento Jiménez, donde las características del trazado urbano y la falta de delimitación precisa de algunos terrenos requieren, en ocasiones, de intervenciones que permitan ordenar y prevenir posibles conflictos.

A partir de esa inquietud, la jueza de Paz consideró necesario intervenir de manera directa y se comunicó con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Sr. Hugo Gómez. Ambos se trasladaron hasta el lugar para conocer la situación y, a partir del diálogo con los vecinos, establecer criterios de ordenamiento y demarcación de los espacios.

La intervención permitió acordar pautas para organizar los límites y accesos a los domicilios. Asimismo, los vecinos involucrados asumieron diversos compromisos, entre ellos, reorganizar el ingreso a su vivienda y los sectores destinados a corrales y gallineros, contribuyendo al ordenamiento general del espacio.

Cabe destacar que el acuerdo alcanzado quedó establecido en el acta firmada por los presentes.

Este tipo de intervenciones refleja una de las características centrales de la Justicia de Paz: su capacidad para actuar de manera temprana y cercana frente a situaciones que forman parte de la vida cotidiana de las comunidades. La presencia territorial permite que las situaciones puedan ser escuchadas y abordadas en el propio lugar donde se producen.

La experiencia de Pozo Hondo pone en valor, una vez más, la importancia de una Justicia de Paz presente en el territorio, capaz de escuchar las necesidades de los vecinos y promover soluciones adecuadas a las particularidades de cada comunidad.