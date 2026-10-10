Allanamientos por presunto abuso sexual en Tucumán

La policía de Tucumán realiza allanamientos por un caso de abuso sexual contra una menor, con la intervención de la fiscalía especializada del Centro Judicial de Monteros.

Hoy 01:13

En el contexto de una investigación judicial relacionada con un presunto abuso sexual contra una menor, la Comisaría de Famaillá llevó a cabo dos allanamientos el viernes pasado en Tucumán. Estas acciones se realizaron en cumplimiento de órdenes emitidas por la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Centro Judicial de Monteros, que tiene la responsabilidad de supervisar y coordinar estos operativos.

Los registros se llevaron a cabo en las primeras horas de la mañana y se centraron en dos ubicaciones clave en el municipio. La primera propiedad se encuentra en la calle Benjamín Matienzo, dentro del barrio Oeste Sur, mientras que la segunda es el motel transitorio Slavik, ubicado en la calle Los Torres, en el barrio San Miguel. Estos lugares fueron seleccionados por su relevancia en la investigación.

Para garantizar la seguridad y la eficacia de los allanamientos, los efectivos de la policía local contaron con el apoyo de personal de Infantería Oeste, quienes proporcionaron respaldo táctico durante el desarrollo de las diligencias. Este tipo de colaboración es esencial en operaciones que implican situaciones delicadas como un caso de abuso sexual.

Durante las inspecciones en ambas propiedades, los agentes policiales procedieron al decomiso de teléfonos celulares y otros objetos que pueden ser de interés para la investigación. Los elementos incautados fueron enviados a peritos forenses, quienes tienen la tarea de analizar los dispositivos para identificar posibles registros, intercambios o pistas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos denunciados.

La investigación sigue en curso, y se espera que los resultados de los análisis realizados por los peritos ayuden a determinar el alcance de los abusos presuntamente cometidos. La fiscalía está comprometida en avanzar en este caso y asegurar que se haga justicia para la menor involucrada.

Es fundamental que la comunidad esté informada sobre el avance de este tipo de investigaciones, ya que los casos de abuso sexual son de suma importancia y requieren un enfoque delicado, respetuoso y profesional. La Unidad Fiscal de Violencia de Género continúa trabajando para proteger a las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables de estos delitos.