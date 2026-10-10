Accidente vial en avenida Paraguay involucra motocicleta y ambulancia

Un accidente de tránsito en avenida Paraguay, entre una motocicleta y una ambulancia, ha generado cortes en el tráfico y desvíos en la circulación, instando a los conductores a tener precaución en la zona sur de la ciudad.

Hoy 01:14

Un accidente de tránsito se produjo en la tarde de ayer en avenida Paraguay, donde una motocicleta colisionó con una ambulancia particular. Este incidente ha provocado un corte en el tránsito que ha afectado la circulación de vehículos en dirección sur, lo que ha llevado a las autoridades a implementar desvíos temporales. Se recomienda a los conductores que transiten por esta área que mantengan la precaución y sigan las indicaciones del personal de tránsito presente en el lugar.

Según informaron fuentes locales, el motociclista involucrado en el siniestro fue trasladado de inmediato por una ambulancia del SAMEC. Aparentemente, el conductor de la motocicleta estaba usando el casco correspondiente al momento del accidente, lo que podría haber mitigado las lesiones sufridas. Las circunstancias del choque aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El incidente ocurrió cuando la ambulancia circulaba con las sirenas encendidas y estaba atravesando la rotonda en ese momento crítico. Según reportes de Multivisión Federal, el impacto se produjo a gran velocidad, lo que generó una escena caótica en el lugar del siniestro.

Las autoridades de tránsito y la Policía de Salta se hicieron presentes para gestionar la situación y garantizar la seguridad de los demás conductores. Se realizaron las acciones necesarias para despejar la vía y permitir el flujo vehicular una vez que se completaron las diligencias pertinentes.

Tras el accidente, se llevó a cabo un test de alcoholemia al conductor de la ambulancia, el cual arrojó un resultado negativo, lo que descarta la posibilidad de que el estado de ebriedad haya sido un factor en el siniestro. Las autoridades continúan evaluando las circunstancias del hecho para determinar las responsabilidades correspondientes.

Este tipo de incidentes resalta la importancia de la conciencia vial y el respeto por las normas de tránsito, especialmente en áreas con alta circulación vehicular. Las autoridades reiteran su llamado a los conductores para que mantengan la atención y el respeto a las señales de tránsito, ya que esto puede prevenir futuros accidentes.

Las investigaciones sobre el accidente se mantienen en curso, y se espera que se realicen informes detallados que ofrezcan mayor claridad sobre las causas del mismo. La comunidad está atenta a los resultados y espera que se tomen medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.