Detención de hermanos por homicidio de jornalero en Fraile Pintado

La Justicia ha dictado 50 días de prisión preventiva para dos hermanos acusados de un ataque mortal a un jornalero en Fraile Pintado el 4 de octubre.

Hoy 02:43

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre el homicidio de un jornalero y las lesiones sufridas por otro hombre en un trágico suceso ocurrido el 4 de octubre en Fraile Pintado, dentro del departamento Ledesma. Este incidente se produjo en el acceso a la Finca Guayacán, ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 20.

Durante la audiencia judicial, el juez de Control Leonardo Ariel Zazzali formalizó la imputación contra los dos hermanos aprehendidos, quienes fueron identificados como Lucas Alfaro y Alejandro Alfaro, de 37 y 35 años respectivamente. Ambos fueron capturados en la zona rural de Fraile Pintado y enfrentan graves cargos relacionados con el delito.

Según la investigación fiscal, el ataque tuvo lugar entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando los imputados, presuntamente a caballo, atacaron con armas blancas a dos trabajadores rurales. Uno de los trabajadores, un hombre de 47 años, sufrió múltiples heridas cortantes en la cabeza, la espalda y un brazo, lo que requirió atención médica inmediata. Lamentablemente, el otro jornalero falleció tras recibir una herida fatal en el tórax.

La causa está bajo la dirección del fiscal Ernesto Lian Resúa, quien pertenece a la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N.º 3 de San Pedro de Jujuy, con sede en Libertador General San Martín. La ayudante fiscal Marina Wallinger también está involucrada en el caso, contribuyendo a las investigaciones.

Como parte de las acciones investigativas, personal de la Brigada de Investigaciones ha realizado el secuestro de armas blancas, prendas de vestir manchadas con sangre, teléfonos celulares y otros elementos que podrían ser relevantes para la causa. Además, se han confiscado los caballos que se presume fueron utilizados en la fuga de los detenidos.

Los hermanos han sido imputados como coautores de homicidio simple en perjuicio del hombre fallecido, y en un concurso real, de homicidio simple en grado de tentativa en perjuicio del sobreviviente, de acuerdo a los artículos 79, 42 y 55 del Código Penal argentino. El magistrado también validó los secuestros y autorizó la realización de pericias forenses y análisis genéticos de ADN.

A solicitud de la Fiscalía, el juez ha impuesto una prisión preventiva de 50 días a los acusados, tras considerar los riesgos procesales asociados al peligro de fuga y la posible obstrucción de la investigación, especialmente en relación con la víctima sobreviviente y los testigos del caso. El plazo para completar la Investigación Penal Preparatoria se ha fijado en cuatro meses, durante los cuales se continuarán con las pericias y la incorporación de los informes definitivos de autopsia.