Brasil impulsó la referencia regional mientras el mercado local recuperó terreno

Los mercados argentinos cerraron una semana con mejoras en bonos y acciones, acompañados por un fuerte movimiento del mercado brasileño. Los Globales avanzaron entre 1,6% y 3,1%, el riesgo país descendió hasta la zona de los 590 puntos básicos y el S&P Merval terminó en US$1.754.

Hoy 05:07

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

En paralelo, el Banco Central aceleró las compras de divisas y el tipo de cambio mayorista cerró en $1.517. En el frente internacional, las tasas largas de Estados Unidos volvieron a concentrar la atención, aunque el Treasury a diez años logró moderarse hacia el final del período.

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Los activos argentinos encontraron respaldo en el movimiento regional

El desempeño de Brasil modificó de manera significativa la referencia regional durante la semana. El EWZ, ETF que sigue a las acciones brasileñas, registró una suba del 14,0% después de la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta y se diferenció ampliamente tanto de Wall Street como del comportamiento general de los mercados emergentes. En ese escenario, los bonos soberanos argentinos en dólares consiguieron recuperar parte del terreno perdido durante las semanas anteriores. Los Globales avanzaron entre un 1,6% y un 3,1%, superando el movimiento del ETF EMB, referencia para créditos emergentes, que acumuló una mejora del 1,1% durante el mismo período.

La recuperación también se reflejó en el riesgo país, que finalizó en torno a los 590 puntos básicos, frente a niveles cercanos a 650 unidades una semana antes. La renta variable local mostró una dinámica similar: medido en dólares, el S&P Merval subió un 2,9% y cerró alrededor de los US$1.754, aunque durante las primeras ruedas había llegado a superar los US$1.800 y luego perdió parte de ese impulso. El balance dejó así una mejora simultánea en bonos y acciones argentinas, con Brasil como una de las principales referencias regionales del período.

El BCRA aceleró las compras mientras el mayorista cerró con una baja acotada

El mercado cambiario mostró una combinación distinta a la observada en semanas anteriores. El Banco Central adquirió US$213 millones durante el período, equivalentes a un promedio diario de US$43 millones. Ese ritmo superó tanto el registrado en septiembre como el de agosto: durante septiembre, las compras habían promediado US$22 millones diarios, mientras que en agosto se habían ubicado en US$39 millones por jornada.

Al mismo tiempo, el tipo de cambio mayorista retrocedió un 0,2% y finalizó la semana en $1.517. La variación fue acotada y se produjo en un contexto en el que volvió a observarse oferta oficial de cobertura cambiaria. La combinación de una mayor acumulación de divisas por parte del Banco Central y una baja moderada del tipo de cambio dejó un frente cambiario más estable en términos relativos, mientras la presencia oficial volvió a hacerse visible a través de los mecanismos de cobertura.

La próxima licitación volverá a ofrecer instrumentos de mayor plazo

La agenda financiera local sumará una nueva referencia el miércoles 14 de octubre, cuando el Tesoro realice una nueva licitación. La principal novedad del menú es la vuelta de instrumentos con vencimientos posteriores a las elecciones presidenciales de 2027, después de cuatro colocaciones consecutivas en las que Finanzas había privilegiado títulos de menor duración.

Entre las alternativas aparece la reapertura de la LECAP S29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027, y la LETAM TMG28, que vence el 31 de agosto de 2028. También se ofrecerá el bono dual CER/TAMAR TXMD9, con vencimiento el 14 de diciembre de 2029, y el dual TAMAR/dólar linked TMVE8, con vencimiento previsto para el 28 de enero de 2028.

El menú amplía nuevamente los horizontes disponibles dentro de la deuda en pesos y combina distintos mecanismos de ajuste. El TMVE8, en particular, incorpora una referencia a TAMAR junto con cobertura vinculada al dólar oficial, mientras que el TXMD9 combina CER y TAMAR. La licitación permitirá observar cómo responde el mercado frente a instrumentos de mayor duración, luego de varias colocaciones concentradas en vencimientos más cortos.

Las tasas largas de Estados Unidos moderaron parte de la presión

En el frente internacional, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense volvieron a ocupar un lugar central durante la semana. La tasa del Treasury a diez años cerró en 5,24%, con una baja semanal de 3,3 puntos básicos, después de haberse ubicado por encima del 5,3% durante ruedas anteriores.

El movimiento tuvo lugar en un contexto en el que el Tesoro estadounidense realizó recompras de deuda, mientras que las minutas de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los funcionarios considera probable otra suba de tasas antes de finalizar el año.

La sólida demanda observada en la subasta de bonos a treinta años contribuyó a aliviar parte de la presión sobre los rendimientos y permitió que la tasa a diez años terminara el período por debajo de los máximos registrados durante la semana. El cierre dejó así una moderación en el tramo largo de la curva, aunque la volatilidad de las tasas continuó siendo una de las principales referencias del mercado internacional.

Brasil se despegó de Wall Street y del conjunto de emergentes

El movimiento del mercado brasileño resultó especialmente destacado cuando se lo compara con otras referencias internacionales. Mientras el EWZ avanzó un 14,0%, los principales índices estadounidenses registraron subas mucho más moderadas: el S&P 500 aumentó un 1,2% durante la semana, el Dow Jones ganó un 0,9% y el Nasdaq avanzó apenas un 0,2%.

El contraste fue todavía mayor frente al ETF EEM, que sigue acciones de países emergentes y terminó el período con una caída del 1,3%. La comparación dejó una clara dispersión entre mercados: Brasil registró un avance de dos dígitos, Wall Street cerró con ganancias moderadas y el conjunto de acciones emergentes representado por el EEM no consiguió terminar en terreno positivo. Ese comportamiento regional coincidió con una recuperación de los principales activos argentinos, tanto en deuda soberana como en renta variable.

El cierre dejó un escenario más favorable para los activos locales

La semana terminó con una mejora en los principales activos argentinos después de varias ruedas de debilidad. Los Globales avanzaron entre un 1,6% y un 3,1%, mientras que el riesgo país descendió hacia la zona de los 590 puntos básicos. El S&P Merval, medido en dólares, acumuló una suba del 2,9% y terminó en US$1.754, aunque no logró sostener el movimiento que inicialmente lo había llevado por encima de los US$1.800.

En el mercado cambiario, el Banco Central aceleró las compras hasta US$213 millones durante la semana, mientras que el tipo de cambio mayorista retrocedió un 0,2% hasta $1.517. La próxima licitación del Tesoro volverá a ofrecer instrumentos con vencimientos más largos y diferentes mecanismos de ajuste, después de cuatro colocaciones concentradas en títulos cortos.

En el plano internacional, las tasas estadounidenses mantuvieron una elevada volatilidad, aunque el Treasury a diez años logró cerrar en 5,24%, por debajo de los niveles superiores al 5,3% observados durante el período. Brasil, por su parte, se convirtió en la principal referencia regional con una suba del 14,0% en el EWZ.

El próximo lunes no habrá operaciones ni en el mercado local ni en el estadounidense, por lo que la actividad se retomará a partir del martes.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.