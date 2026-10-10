El huracán Isaías causa estragos en la costa de Estados Unidos y el Golfo de México

Descendió a categoría 1. Los fuertes vientos causaron serios problemas eléctricos en varias ciudades del estado de la Florida, con vientos que superaron los 170 kilómetros por hora.

Hoy 05:17

Mientras los fuertes vientos azotaban las palmeras y las olas rompían a lo largo de las playas de la franja noroccidental de Florida y Alabama, el huracán Isaías ingresó durante la madrugada a la costa estadounidense y tocó tierra. Y aunque el ingreso fue en Categoría 2 en el Golfo de México, con el correr de las horas, descendió a categoría 1.

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“Las cosas se van a poner realmente complicadas en las próximas dos horas”, avisaba Jamie Rhome, subdirector del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Y no se equivocó: casi 700 mil usuarios están sin luz.

El huracán mostró su poderío tras su paso por Okaloosa Island, Fort Walton Beach y Destin, en Florida, con vientos de más de 170 km/h causando destrozos varios.

A pesar del debilitamiento, se pronosticó que el huracán genere una importante marejada ciclónica, vientos dañinos, inundaciones y posiblemente incluso tornados antes de que pierda fuerza a medida que avance tierra adentro y disperse vientos fuertes y lluvia muy al norte, hasta Atlanta.

Las ráfagas de viento con la fuerza del huracán comenzaron a azotar la costa sur de Estados Unidos a primera hora de la noche, antes de que Isaías tocara tierra en la zona costera.

En Mobile, Alabama, las autoridades informaron de árboles y líneas eléctricas caídos, mientras que Emerald Coast Utilities Authority, que presta servicio en partes de Florida, emitió un aviso de "alerta máxima".

Más de 365.000 clientes en Florida y Alabama ya estaban sin electricidad este viernes por la noche. El alerta de huracán vigente está desde Ocean Springs, en Mississippi, hasta la franja noroccidental de Florida.

Varios condados anunciaron evacuaciones obligatorias mientras que Mobile, Alabama, impuso un toque de queda desde este viernes por la noche hasta la mañana del sábado.

Una de las mayores preocupaciones es la marejada ciclónica que podría alcanzar olas de 1,8 a 2,7 metros, según estimaron desde el NHC. Entre los lugares con mayor riesgo están Pensacola Beach, en Florida, y el Gulf Islands National Seashore.

Por lo pronto, se pronostica que el huracán genere condiciones peligrosas en la franja noroccidental de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi, según indicó el NHC.

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a los residentes que esperen cortes de electricidad, escasez de gasolina y cierres de puentes y autopistas.

Florida declaró el estado de emergencia en 27 condados y la Guardia Nacional del estado ya desplegó a unos 5.000 soldados para ayudar con la respuesta, y los equipos de búsqueda y rescate estaban listos para responder, mientras que algunas prisiones evacuaron a reclusos.

Si bien Isaías había alcanzado el grado 3, al tocar tierra pasó a grado 2, alrededor de las 3 de la madrugada (hora argentina), ya estaba en 1. Se fue debilitando. Y se espera que se vaya degradando mientras recorra suelo estadounidense.

Aun así, se pronostican fuertes lluvias a medida que avance tierra adentro, y se prevén acumulados de 10 a 20 centímetros de agua acumulada, o incluso más, durante el fin de semana desde el sur de Alabama hasta el suroeste de Georgia.

También se prevé que Isaías, el primer huracán en golpear el este de Estados Unidos desde que Milton azotó la costa del golfo de Florida en 2024, provoque fuertes lluvias y posibles inundaciones en gran parte del sureste durante el fin de semana, y luego en partes la región centro-norte y el noreste del país hasta el lunes.

Cancelación de vuelo de Donald Trump

Por la presencia del huracán, el presidente estadounidense, Donald Trump canceló sus planes de asistir el sábado al partido de fútbol americano entre la Universidad de Georgia y la Universidad de Alabama en Tuscaloosa.

En la isla Dauphin, una isla barrera frente a la costa de Alabama, el alcalde Jeff Collier dijo que no esperaba daños considerables, pero al mismo tiempo consignó: "Estas cosas son muy caprichosas y un pequeño desvío aquí o allá, o algún aumento de fuerza de última hora, puede eliminar las especulaciones... simplemente tenemos que estar preparados para lo peor”.Mientras los fuertes vientos azotaban las palmeras y las olas rompían a lo largo de las playas de la franja noroccidental de Florida y Alabama, el huracán Isaías ingresó durante la madrugada a la costa estadounidense y tocó tierra. Y aunque el ingreso fue en Categoría 2 en el Golfo de México, con el correr de las horas, descendió a categoría 1.

