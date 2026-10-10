Colapinto se quedó en la Q2 y largará 15º en el GP de Singapur de Fórmula 1

El argentino cerró un sábado para el olvido: abandonó la Sprint por problemas de batería y quedó 16° en la clasificación, aunque largará 15° por una sanción a Russell.

Hoy 12:56

Franco Colapinto no pudo cerrar una buena clasificación en el Gran Premio de Singapur y terminó en la 15ª posición, quedando eliminado en el segundo corte clasificatorio en las calles de Marina Bay.

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El piloto argentino llegó a la clasificación después de que su Alpine A526 fuera reparado por el inconveniente técnico en la batería que lo obligó a abandonar la carrera Sprint. Durante la sesión, además, volvió a advertir problemas de potencia a su ingeniero Stuart Barlow.

A pesar de las dificultades, Colapinto logró superar el primer corte clasificatorio con una buena vuelta. Con un juego nuevo de neumáticos blandos, marcó 1m33s261 y se ubicó noveno, a 79 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que terminó séptimo en esa tanda. Lewis Hamilton fue el más rápido, con Ferrari.

La segunda sesión, sin embargo, fue mucho más complicada para el argentino. Primero tuvo una leve salida de pista en la curva 11 y, cuando intentaba mejorar su registro, las ruedas derechas de su Alpine rozaron el muro.

El incidente terminó condicionando su última vuelta rápida. Colapinto cerró la tanda con un tiempo de 1m33s787 y quedó 16°, sin posibilidades de avanzar al tercer y último corte clasificatorio.

El Alpine continúa evidenciando mucho sobreviraje, una dificultad que complicó el trabajo del argentino durante la clasificación. Del otro lado del box, Gasly logró avanzar al último corte y terminó octavo.

Alpine deberá trabajar contrarreloj

Después de una jornada que comenzó con el abandono de Colapinto en la Sprint y continuó con una clasificación complicada, los ingenieros de la escudería de Enstone tendrán una extensa reunión técnica con los pilotos.

El objetivo será cruzar información y analizar los datos recopilados durante el día para encontrar soluciones a los inconvenientes que presentó el monoplaza.

Colapinto tendrá ahora un nuevo desafío en Marina Bay: largará desde el 15° lugar en el Gran Premio de Singapur y buscará recuperar posiciones durante la carrera para meterse en la pelea por los puntos.