“La situación es complicada”: Llamil Abdala habló del presente del municipio bandeño y anticipó que revisará pases a planta permanente

El intendente electo fue proclamado en la noche del viernes y expresó su preocupación por la demora en la entrega de datos de la actual gestión sobe la situación financiera del municipio.

Hoy 06:57

El intendente electo de la ciudad de La Banda, Llamil Abdala, quien fuera proclamado anoche en el cine teatro Renzi de esa ciudad, expresó cuáles son las principales medidas escritas en su agenda de gestión a partir de su asunción el 31 de octubre.

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Abdala remarcó su preocupación por la demora de la gestión actual en brindar información en cuestiones sensibles como las finanzas municipales –recién les entregaron datos de agosto- y mostró además su preocupación por las designaciones en planta permanente de 214 empleados, a días de la última elección municipal, en la que perdió el oficialismo encabezado por Roger Nediani, actual intendente.

Entre las primeras medidas están la reactivación de la higiene urbana, la reparación de calles y el sistema lumínico público, además de los desagües, medidas en la seguridad y en la prevención de accidentes. También acciones como el "Compre Bandeño" para incentivar el consumo. Y campañas de arbolado urbano y de festivales barriales.

Sobre los principales temas en agenda para el arranque de la gestión, Abdala sostuvo: “Partimos de la base de un análisis situacional en el que tengo cinco ejes prioritarios. El primero es la higiene urbana, fundamentalmente el sistema de recolección de residuos, complementado con la limpieza de las calles y de las dependencias y los espacios comunes de la ciudad. El segundo, la reparación y reconstrucción de algunas calles; los sistemas lumínicos públicos; y los desagües pluviales, para evitar que esta temporada de lluvias, que se presenta como amenazante, nos encuentre en malas condiciones. También queremos responder a la demanda de la sociedad y colaborar con la seguridad y la prevención de accidentes, a través de un mejor funcionamiento del programa Alerta Banda”.

En complementariedad, precisó Abdala, los otros ejes son la construcción comunitaria, una participación activa de la sociedad en el desarrollo de políticas públicas focalizadas en los barrios. Otro tema es el arbolado urbano. “Queremos reforestar la ciudad. También está la cultura. Queremos instalar un programa de política cultural que permita poner en valor el talento natural que tiene la ciudad. Contamos con una cantera inagotable de talento artístico, no solo en el canto o el baile, sino también en la poesía, la escritura y la escultura. Toda esa cultura que tenemos naturalmente en la ciudad necesita una política pública que permita a los artistas destacarse y trascender fronteras de la ciudad, del país y del mundo. Queremos realizar festivales barriales donde los nuevos talentos artísticos puedan empezar a florecer. A partir de allí, proyectarlos e impulsarlos para que tengan mayor trascendencia”, indicó.

Junto al vecino

El intendente electo aseguró que trabajarán en una política de atención adecuada, con simplificación de trámites, sobre todo aquellos que requieren presencialidad. “La idea es comenzar a eliminar esa necesidad de concurrir personalmente, agilizando los procedimientos. Un ejemplo es el carnet de conducir, que representa una gran demanda en la ciudad y queremos que pueda entregarse en el día. También estamos pensando en simplificar los trámites para los comercios, de manera que los comerciantes no pasen todo un año gestionando una habilitación o una renovación, sino que puedan resolverla de manera más ejecutiva. Por último, el desarrollo de una política productiva y comercial orientada a generar estímulos para la actividad económica. En un contexto complicado, buscamos que, por lo menos a nivel local, existan incentivos que generen un mayor movimiento económico”, detalló.

Sobre el final de sus declaraciones, Abdala habló del presente económico del municipio bandeño: “Vamos recibiendo informes parciales. Hoy, nos estaban entregando otro corte de información que llegaba al 30 de agosto. Nos van entregando la información con bastante retraso. Por eso te digo que nos preocupa, porque queremos saber con qué información vamos a contar al 30 de octubre. Recién hoy el equipo económico del municipio le entregó esos datos a una persona que designé como enlace de mi equipo para recibir la información y elaborar los resúmenes correspondientes. Estamos recibiendo los datos con cierto retraso y eso nos preocupa, porque sabemos que la situación es complicada. Pero no tener la información a tiempo también nos impide hacer previsiones sobre lo que vamos a tener que afrontar y las medidas que deberemos adoptar”.