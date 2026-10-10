El Gobierno prevé dificultades para aprobar el Presupuesto 2027 y analiza extender las sesiones ordinarias

La Casa Rosada postergó para mediados de noviembre el tratamiento del proyecto en Diputados. Las negociaciones por los fondos para universidades, Discapacidad y los reclamos de los gobernadores complican el calendario legislativo.

Hoy 08:24

El Gobierno nacional analiza prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante las demoras en el tratamiento del Presupuesto 2027 y las dificultades para alcanzar acuerdos con los bloques aliados. La medida permitiría extender la actividad parlamentaria más allá del 30 de noviembre, fecha en la que finaliza el período ordinario.

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Según informó TN, la administración de Javier Milei había previsto inicialmente llevar el proyecto de gastos al recinto de la Cámara de Diputados durante la primera semana de noviembre. Sin embargo, el cronograma fue modificado y ahora se contempla una votación para mediados o la tercera semana de ese mes.

Entre las fechas que se mencionan en el Congreso aparece el 17 de noviembre, aunque todavía no existe una confirmación oficial. El retraso responde tanto a la acumulación de iniciativas pendientes como a las negociaciones que el oficialismo mantiene con distintos sectores políticos.

Uno de los principales obstáculos está relacionado con las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los recursos reclamados por los gobernadores. Estos puntos forman parte de las conversaciones que el Ejecutivo busca resolver para conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto.

En ese marco, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibió planteos de representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales, que solicitan modificaciones en determinados capítulos del proyecto antes de comprometer su acompañamiento.

A pesar de las diferencias, en la Casa Rosada mantienen expectativas de lograr la aprobación del Presupuesto 2027. Para el oficialismo, contar con una ley de gastos sancionada representa también una señal de estabilidad institucional y financiera frente a los mercados y organismos internacionales.

La posibilidad de extender las sesiones hasta diciembre

El calendario legislativo también se encuentra condicionado por otros proyectos que el Gobierno pretende impulsar antes de finalizar el año. Entre ellos aparecen las iniciativas vinculadas con Discapacidad, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional relacionada con Malvinas y la suspensión de las elecciones PASO.

Ante este escenario, el Ejecutivo evalúa extender las sesiones ordinarias mediante un decreto presidencial, en lugar de convocar a extraordinarias. La diferencia radica en que, durante una prórroga del período ordinario, el Congreso puede continuar tratando su agenda habitual, mientras que en las extraordinarias solamente se debaten los asuntos incluidos en la convocatoria del Presidente.

De concretarse, sería la primera vez durante la presidencia de Milei que se prorrogan las sesiones ordinarias, ya que en los años anteriores el mandatario optó por finalizar el período regular y recurrir a convocatorias extraordinarias cuando lo consideró necesario.

Por el momento, la decisión no fue oficializada. El avance de las negociaciones durante octubre y noviembre será determinante para definir si el Congreso deberá continuar sesionando en diciembre, con el objetivo de sancionar el Presupuesto 2027 y avanzar en las demás iniciativas prioritarias del Gobierno.