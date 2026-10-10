Violencia en Las Termas: apuñalaron a un adolescente de 16 años tras un partido de fútbol

El menor sufrió heridas de arma blanca en la espalda y un glúteo. Su madre denunció a dos hermanos como presuntos responsables del ataque y la Justicia ordenó medidas restrictivas.

Hoy 08:58

Un grave episodio de violencia se registró en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde un adolescente de 16 años fue apuñalado tras un partido de fútbol barrial. El hecho ocurrió en inmediaciones de la intersección de la avenida Néstor Kirchner y calle Simón Bolívar.

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El enfrentamiento se habría originado durante un encuentro deportivo, cuando dos hermanos que participaban del partido reaccionaron violentamente al encontrarse en desventaja en el marcador.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la víctima, la discusión comenzó con un golpe de puño contra el adolescente. Sin embargo, la situación se agravó cuando el menor abandonó el predio deportivo y fue interceptado por los presuntos agresores.

En esas circunstancias, los sospechosos habrían atacado al joven con un arma blanca, provocándole heridas punzantes en la espalda y en un glúteo.

Tras la agresión, la presencia de numerosos testigos y personas que se encontraban en las inmediaciones habría provocado que los atacantes escaparan del lugar, ante el temor de ser agredidos por quienes presenciaron el episodio.

La madre del adolescente radicó la denuncia correspondiente y señaló como presuntos responsables a dos hermanos residentes del barrio Villa Nueva.

La Justicia intervino y ordenó medidas restrictivas

A raíz de lo sucedido, tomó intervención el fiscal Emanuel Sabater, quien dispuso una prohibición de acercamiento para los dos jóvenes denunciados, con el objetivo de prevenir nuevos enfrentamientos.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó tomar declaración a los testigos que estuvieron presentes durante el partido, a fin de reconstruir las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Por su parte, efectivos policiales iniciaron tareas de relevamiento en la zona para notificar las restricciones judiciales a los sospechosos y reforzar la prevención de posibles incidentes entre los grupos involucrados.

La causa fue caratulada como lesiones con arma blanca y continúa bajo investigación. En tanto, los resultados de las pericias médicas practicadas al adolescente serán incorporados al expediente para determinar el alcance de las lesiones.