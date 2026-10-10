Video: tembló todo en Panamá y estos hombres dejaron muy en claro sus prioridades

Conmovedoras imágenes. Verdaderos héroes sin capa. No salieron corriendo a la calle ni buscaron refugio para ellos. Usaron sus cuerpos como escudos.

Hoy 09:29

Durante el potente terremoto que sacudió Panamá este viernes, las cámaras de vigilancia de una tienda de conveniencia capturaron a varios hombres que, al sentir las primeras sacudidas del sismo, se precipitaron hacia un estante repleto de botellas de licor para salvarlas de la caída segura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lejos de abandonar el local, se ve cómo se lanzan sobre las bebidas alcohólicas y, con ambas manos, las resguardan, haciendo evidente el orden de sus prioridades ante el desastre natural.