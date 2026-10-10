Cerraron casi 1.000 empresas en julio y ya son más de 32.000 desde que asumió Milei

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Argentina perdió 948 empresas durante julio y acumula una caída del 6,3% desde noviembre de 2023. El comercio, la industria y el agro figuran entre los sectores más afectados.

Hoy 09:52

La cantidad de empresas con trabajadores registrados en la Argentina continúa en descenso. Según los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante julio de 2026 se registró una reducción neta de 948 empleadores, mientras que desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia desaparecieron del registro 32.290 empresas, lo que representa una caída acumulada del 6,3%.

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De acuerdo con la información relevada por Infobae, en julio de 2026 había 480.067 empresas registradas con al menos un trabajador formal, frente a las 512.357 que existían en noviembre de 2023, el mes anterior a la asunción del actual Gobierno nacional.

La tendencia negativa se mantiene desde hace varios meses. De hecho, julio marcó el decimoctavo mes consecutivo de caída en la cantidad de empresas empleadoras, un fenómeno que comenzó en febrero de 2025 y que todavía no muestra señales de reversión en los registros oficiales.

En comparación con junio, cuando se contabilizaban 481.015 firmas, la disminución fue de 948 empresas, equivalente al 0,2% mensual. Aunque el retroceso fue menor al registrado durante marzo, abril y mayo, el balance volvió a cerrar en terreno negativo.

Más de 34.000 empresas menos desde el máximo de 2024

Los registros de la SRT muestran que el punto más alto en la cantidad de empresas se alcanzó en enero de 2024, cuando había 514.204 firmas con trabajadores registrados.

Desde entonces, el número disminuyó en 34.137 unidades productivas, lo que equivale a un promedio aproximado de 1.138 empresas menos por mes durante los últimos 30 meses.

El informe también señala que el comercio, la industria y el sector agropecuario se encuentran entre las actividades más afectadas. Hasta junio de 2026, estas tres ramas acumulaban una reducción conjunta de 15.353 empleadores desde el inicio de la gestión de Milei.

Si bien todavía no se encuentra disponible el detalle sectorial correspondiente a julio, los datos anteriores permiten identificar las actividades que registraron las mayores pérdidas de empresas durante el período analizado.

Las causas detrás de la caída de empresas

El economista Hernán Bergstein, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y especialista en pequeñas y medianas empresas, vinculó la reducción del número de empleadores con distintos factores económicos.

En declaraciones a la agencia EFE, el especialista señaló que el aumento de las importaciones de productos a bajo costo afecta especialmente a las pymes industriales, que enfrentan mayores dificultades para competir en el mercado interno.

A esta situación se suma la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la disminución del consumo, factores que, según su análisis, provocan una menor demanda de bienes y servicios.

Bergstein también advirtió que la reducción del gasto público impacta en empresas proveedoras del Estado, mientras que las dificultades económicas de algunas firmas pueden trasladarse a otras mediante la cadena de pagos.

En ese contexto, explicó que la caída de las ventas puede generar un efecto en cadena, debido a que las empresas que reducen su actividad también disminuyen las compras a sus proveedores.

Qué dijo Javier Milei sobre el cierre de empresas

Por su parte, el presidente Javier Milei se refirió a la reducción de empresas registradas y sostuvo que muchas de las firmas que dejan de operar corresponden a emprendimientos de una sola persona, por lo que consideró necesario distinguirlas de compañías con estructuras productivas más grandes.

El mandatario también defendió el rumbo de su política económica y aseguró que el empleo aumentó durante su gestión y que el consumo se encuentra en niveles récord.

Sin embargo, los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que la cantidad de empleadores continúa disminuyendo desde febrero de 2025, con bajas mensuales que oscilaron entre 149 y 2.371 empresas.

De esta manera, julio de 2026 cerró con 480.067 empresas con al menos un trabajador registrado, el nivel más bajo de la serie analizada desde noviembre de 2023, en un escenario donde el comercio, la industria y las pequeñas y medianas empresas enfrentan importantes desafíos económicos.