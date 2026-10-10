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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2026 | 20º
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EN VIVO I Mitre recibe a Colón buscando confirmar su levantada y seguir alejándose de la zona baja

El Aurinegro enfrenta al Sabalero con la misión de volver a festejar ante su gente en el marco de la fecha 33 de la Primera Nacional. Transmite Radio Panorama.

Hoy 16:00

Mitre buscará darle continuidad a su levantada y tomar más distancia de la zona de descenso cuando reciba a Colón de Santa Fe este domingo por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional. Transmite Radio Panorama.

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TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional Club Atlético Colón de Santa Fe
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