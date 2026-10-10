EN VIVO I Mitre recibe a Colón buscando confirmar su levantada y seguir alejándose de la zona baja

El Aurinegro enfrenta al Sabalero con la misión de volver a festejar ante su gente en el marco de la fecha 33 de la Primera Nacional. Transmite Radio Panorama.
Mitre buscará darle continuidad a su levantada y tomar más distancia de la zona de descenso cuando reciba a Colón de Santa Fe este domingo por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional. Transmite Radio Panorama.
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