Mitre recibe a Colón buscando confirmar su levantada y seguir alejándose de la zona baja

El Aurinegro enfrenta al Sabalero con la misión de volver a festejar ante su gente en el marco de la fecha 33 de la Primera Nacional.

Hoy 06:06

Mitre buscará darle continuidad a su levantada y tomar más distancia de la zona de descenso cuando reciba a Colón de Santa Fe este domingo por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El encuentro finalmente se disputará desde las 16, luego del cambio de horario confirmado este viernes. En principio, estaba programado para las 17.

Para este compromiso, Jorge Baliño será el árbitro principal y estará acompañado por Joaquín Badano y Hernán Vallejos como asistentes. Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

Mitre quiere seguir sumando

El Aurinegro llega al partido con el envión de la importante victoria conseguida en su última presentación, cuando derrotó 2-0 a San Miguel como visitante.

Ese triunfo le permitió llegar a 35 puntos y quedar a cuatro unidades de la zona de descenso. Por eso, el equipo santiagueño buscará aprovechar la localía para volver a sumar y continuar alejándose de los puestos comprometidos.

Con la recta final del campeonato en marcha, cada partido adquiere una importancia especial para Mitre, que intentará confirmar ante su gente el buen momento que comenzó a mostrar fuera de casa.

Del otro lado estará un Colón que llega a Santiago del Estero con la necesidad de conseguir un buen resultado para afianzarse en la zona de clasificación.

Así, el duelo tendrá a ambos equipos persiguiendo objetivos diferentes: Mitre buscará seguir alejándose de la zona baja, mientras que el Sabalero intentará sumar para sostenerse en la pelea por ingresar a la próxima instancia.