Nuevo ataque de Rusia a Ucrania dejó al menos ocho muertos, entre ellos tres niños

La ofensiva alcanzó edificios residenciales en la ciudad de Zaporiyia. Además, se registraron 16 heridos y al menos 12 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros, mientras continúan las tareas de rescate.

Hoy 10:51

Un nuevo ataque aéreo de Rusia contra Ucrania dejó este sábado al menos ocho personas muertas, entre ellas tres niños, luego de una serie de bombardeos sobre un barrio residencial de la ciudad de Zaporiyia, ubicada en el sur del territorio ucraniano. Además, las autoridades confirmaron 16 heridos y 12 desaparecidos.

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Según informó la agencia Noticias Argentinas, el copresidente del Consejo de Defensa regional, Iván Fedorov, actualizó el número de víctimas fatales, que inicialmente había sido establecido en siete personas.

“El impacto de los ataques aéreos en Zaporiyia ha ascendido a ocho muertos”, expresó el funcionario, quien lamentó especialmente el fallecimiento de los menores de edad y confirmó que los equipos de emergencia continúan trabajando en la búsqueda de sobrevivientes.

De acuerdo con los reportes de la policía local, las fuerzas rusas utilizaron cinco bombas de aviación contra sectores residenciales. Dos de los proyectiles impactaron directamente sobre edificios de viviendas, lo que provocó importantes daños estructurales y derrumbes.

Ante la gravedad de la situación, equipos de rescate y servicios de emergencia ucranianos desplegaron un operativo para localizar a las personas atrapadas bajo los escombros. Durante las primeras intervenciones, los socorristas lograron rescatar con vida a varios residentes.

Una nueva escalada de violencia en Ucrania

El bombardeo se produjo en medio de una intensificación de los ataques aéreos rusos contra ciudades e infraestructura ucraniana, una situación que incrementó la preocupación por la seguridad de la población civil.

Durante los últimos meses, Moscú reforzó sus ofensivas sobre distintos puntos del territorio ucraniano, mientras que Kiev respondió con ataques contra objetivos estratégicos ubicados en suelo ruso.

La ciudad de Zaporiyia se encuentra a decenas de kilómetros de la línea del frente de combate, pero continúa expuesta a los bombardeos y ataques aéreos.

En paralelo, los esfuerzos diplomáticos impulsados con la mediación de Estados Unidos permanecen estancados, sin avances concretos hacia un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

La guerra, iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, atraviesa su quinto año consecutivo y mantiene un escenario de elevada tensión militar y humanitaria.

Preocupación por la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia

En medio de los enfrentamientos, también crece la preocupación por la situación de la central nuclear de Zaporiyia, que permanece bajo control ruso desde 2022.

Según denunció la administración de la planta, las dificultades para abastecerse de combustible diésel representan un riesgo para los sistemas de emergencia de las instalaciones.

La portavoz de la central, Yevguenia Yásina, aseguró a la agencia rusa TASS que los bombardeos y ataques con drones ucranianos dificultan la llegada regular del combustible necesario para mantener operativos los generadores de respaldo.

Aunque los reactores nucleares permanecen apagados y en estado de parada fría, el suministro eléctrico sigue siendo fundamental para garantizar el funcionamiento de los sistemas de refrigeración y evitar incidentes.

De esta manera, el nuevo ataque que dejó ocho víctimas fatales y una docena de desaparecidos vuelve a poner en evidencia las consecuencias humanitarias de la guerra y la preocupación por la seguridad de las instalaciones estratégicas en la región.